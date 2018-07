EURÓPSKA LIGA: Bayo odčinil nepremenené šance, Pačinda: Ešteže ho máme

Na štadióne gruzínskeho Dinama Tbilisi to však najskôr vyzeralo, že z 21-ročného útočníka z Pobrežia Slonoviny sa stane smutný hrdina dvojzápasu.

Tbilisi 20. júla (TASR) - Vakoun Issouf Bayo zariadil dvoma gólmi v odvete prvého predkola Európskej ligy postup futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda. Na štadióne gruzínskeho Dinama Tbilisi to však najskôr vyzeralo, že z 21-ročného útočníka z Pobrežia Slonoviny sa stane smutný hrdina dvojzápasu.



Bayo skóroval aj v úvodnom domácom stretnutí, no potom v ňom nevyužil ďalšie príležitosti. V odvete spálil nohou dve tutovky, presadil sa až v závere, v oboch prípadoch rovnako ako minulý týždeň - hlavičkou po centri. "Možno musí byť pod tlakom, lebo nevie premeniť stopercentné šance, takisto na tréningu. Ešteže ho však máme, dal dva góly," povedal jeho útočný kolega Erika Pačinda pre TASR.



"Teraz sme už žartovali, že on dáva góly asi iba hlavou. Naozaj, jednu možnosť nám darovali, keď išiel sám na brankára, napokon to vynahradil dvoma gólmi," pokračoval Ľubomír Šatka, podľa ktorého rozhodol o osude konfrontácie už vyrovnávajúci zásah. Zakrátko síce vo veľkej šanci neuspel Christián Herc, ale Bayo stihol pridať víťazný gól v nadstavenom čase: "Myslím si, že po zmene strán sme už podali veľmi dobrý výkon, tlačili sme sa za gólom. Vedeli sme, že stačí jeden a znervóznia. Po prvom góle bolo na nich vidno, že dali hlavy dole a už boli nervózni. Vyzerali hrozne, cítili sme, že strelíme ešte jeden a nakoniec sa to aj podarilo."



Fortunaligisti zdôraznili výkonnostný rozdiel medzi polčasmi, kým v prvom dejstve dokázal súper eliminovať ich snahu napádaním, po zmene strán sa vrátil aj ku kúskovaniu hry, ktoré skúšal už na Žitnom ostrove. "Najmä, keď sme prehrávali, sme boli nervózni, lebo to neustále robili aj u nás. Myslím si, že v druhom polčase odišli fyzicky, nedá sa napádať celý zápas. Futbal je spravodlivý, v závere im chýbali minútky, počas ktorých ležali," dodal Šatka. Takáto taktika neprekvapila ani Kristiána Koštrnu: "Vedeli sme, že k tomu môže dôjsť, aj u nás stále zdržiavali. Jeden hráč ležal pred gólom na 1:1 asi dve minúty, my sme neprerušili hru a vyplatilo sa nám to."



Dunajská Streda sa v premiérovom európskom dvojzápase po štvrťstoročí radovala z postupu. V druhom predkole sa stretne s bieloruským Dinamom Minsk, ktoré privíta v úvodnom meraní síl vo štvrtok 26. júla o 21.00 h. Odveta je na programe 2. augusta v Minsku a túto nedeľu odštartuje DAC novú sezónu Fortuna ligy v Podbrezovej. Náročný program už hráči absolvujú pod trénerským vedením Nemca Petra Hyballu, ktorý v sobotu preberie mužstvo po Talianovi Marcovi Rossim. "Teraz bude najdôležitejšie zregenerovať. O dva dni máme ďalší súboj, nohy asi budú ešte ťažké, ale treba sa najmä skoncentrovať v hlave. Musíme zachytiť úvody ligy, nesmieme ho zaspať, aj keď na nás čaká ďalšie predkolo," uviedol Šatka.



DAC bude v najvyššej slovenskej súťaži obhajovať tretiu pozíciu, myšlienky na európsku scénu prídu na rad až po nedeli. "Musíme sa pripraviť na Podbrezovú. Nebude to jednoduchý duel, ale ideme si tam pre tri body. Ešte nepremýšľame, čo bude s Dinamom Minsk," uzavrel Koštrna.