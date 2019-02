EURÓPSKA LIGA: Plzeň si pred odvetou v Záhrebe verí

Odvetné zápasy 1/16-finále Európskej ligy

streda 20. februára



18.00 FC Sevilla - Lazio Rím /prvý zápas: 1:0/



štvrtok 21. februára



18.55 Dinamo Záhreb - Viktoria Plzeň /1:2/



18.55 Arsenal Londýn - BATE Borisov /1:0/



18.55 FC Salzburg - FC Bruggy /1:2/



18.55 SSC Neapol - FC Zürich /3:1/



18.55 Eintracht Frankfurt - Šachtar Doneck /2:2/



18.55 FC Valencia - Celtic Glasgow /2:0/



18.55 Zenit Petrohrad - Fenerbahce Istanbul /0:1/



18.55 FC Villarreal - Sporting Lisabon /1:0/



21.00 Inter Miláno - Rapid Viedeň /1:0/



21.00 KRC Genk - Slavia Praha /0:0/



21.00 Bayer Leverkusen - FK Krasnodar /0:0/



21.00 Chelsea Londýn - Malmö FF /2:1/



21.00 Betis Sevilla - Stade Rennes /3:3/



21.00 Dynamo Kyjev - Olympiakos Pireus /2:2/



21.00 Benfica Lisabon - Galatasaray Istanbul /2:1/

Bratislava 20. februára (TASR) - Futbalová Európska liga UEFA 2018/2019 pokračuje vo štvrtok 15 odvetnými šestnásťfinálovými zápasmi. V akcii budú aj viaceré kluby so slovenskými legionármi, úradujúci český majster Viktoria Plzeň s brankárom Matúšom Kozáčikom a stredopoliarmi Patrikom Hrošovským a Romanom Procházkom sa bude snažiť uspieť na pôde Dinama Záhreb, ktoré pred týždňom zdolala v Štruncových sadoch po tuhom boji 2:1. Prvý odvetný duel 1/16-finále EL sa hral už v stredu, Sevilla privítala Lazio, z prvého súboja v Ríme si priviezla výhru 1:0.Plzeň cestovala do chorvátskej metropoly s tesným jednogólovým náskokom. Hrdinom prvého súboja bol stopér Luděk Pernica, ktorý dvomi gólmi otočil skóre. Víťazný dal hlavičkou v 83. minúte po rohovom kope Hrošovského, ktorý rovnako ako Kozáčik odohral za domácich celý zápas, Procházka nastúpil v druhom polčase. Viktoriáni po prvej konfrontácii už vedia, čo môžu od chorvátskeho šampióna očakávať. "V ofenzíve a po krajoch sú veľmi silní. Ale poznáme aj ich slabiny, napríklad v defenzíve nie sú úplne stopercentní, môžeme hroziť zo štandardných situácií. Dinamo musí dať gól, môže sa stať, že to viac otvorí a my budeme mať väčší priestor na protiútoky," myslí si Procházka.Viktorii bude v Záhrebe chýbať vykartovaný obranca Roman Hubník.citoval slovenského stredopoliara oficiálny web českého klubu. V Záhrebe môžu hráči Plzne očakávať búrlivú atmosféru.dodal Procházka.Ďalší český zástupca Slavia Praha sa v prvom súboji rozišla s Genkom po remíze 0:0, slovenský reprezentant Miroslav Stoch odohral v drese "zošívaných" celý zápas. Hráči Slavie leteli na odvetu do Belgicka špeciálne upraveným Airbusom v tímových farbách.povedal pre web Slavie jeden z najskúsenejších hráčov v kádri pražského tímu Josef Hušbauer.Zenit Petrohrad s krídelníkom Robertom Makom bude v domácej odvete s Fenerbahce doháňať jednogólové manko, keďže pred týždňom prehral v Istanbule 0:1 gólom Islama Slimaniho. Stopér Martin Škrtel odohral v drese tureckého klubu celý zápas, Mak bol v drese ruského tímu na trávniku do 85. minúty, videl žltú kartu a v závere prvého polčasu kopal jedenástku, príležitosť však nevyužil.V dobrej východiskovej pozícii je pred odvetou s Rapidom Viedeň taliansky klub Inter Miláno, ktorý zvíťazil v prvom súboji v rakúskej metropole 1:0 gólom Lautara Martineza z pokutového kopu. Do zostavy "nerazzurri" by sa mal po odpykaní si trestu za žlté karty vrátiť slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar.Prekvapujúcu prehru 0:1 v Borisove s domácim BATE sa bude snažiť v odvete odčiniť londýnsky Arsenal. Pre aktuálne piaty tím tabuľky anglickej Premier League je Európska liga posledná šanca v tejto sezóne na zisk trofeje. Tréner "gunners" Unai Emery je napriek zaváhaniu v prvom zápase pred odvetou optimisticky naladený.citovala agentúra DPA španielskeho kouča, ktorému bude pre kartový trest chýbať v prvom zápase vylúčený útočník Alexandre Lacazette.Lepšiu pozíciu má pred odvetou druhý anglický klub londýnska Chelsea, ktorá zvíťazila v Malmö 2:1. Neapol už bez Mareka Hamšíka je jednou nohou v osemfinále po tom, čo v prvom stretnutí zvládol úlohu favorita na ihrisku FC Zürich. Pod triumf "Partenopei" 3:1 sa gólovo podpísali Lorenzo Insigne, Jose Callejon a Piotr Zieliňski.Žreb osemfinálových dvojíc sa uskutoční v piatok 22. februára o 13.00 vo švajčiarskom Nyone.