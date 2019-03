EL: Slavia sníva o štvrťfinále, Stoch: Sme blízko, no zároveň ďaleko

Odvety osemfinále EL 2018/19, ŠTVRTOK 14. marca:



18.55 Dynamo Kyjev - Chelsea Londýn /prvý zápas 0:3, rozhoduje: Tobias Stieler (Nem.)

18.55 FC Salzburg - SSC Neapol /0:3, Carlos del Cerro Grande (Šp.)/

18.55 FK Krasnodar - Valencia CF /1:2, Anthony Taylor (Angl.)/

21.00 Inter Miláno - Eintracht Frankfurt /0:0, Ovidiu Haţegan (Rum.)/

21.00 Benfica Lisabon - Dinamo Záhreb /0:1, Deniz Aytekin (Nem.)/

21.00 Slavia Praha - FC Sevilla /2:2, Alexej Kulbakov (Biel.)/

21.00 Arsenal Londýn - Stade Rennes /1:3, Andris Treimanis (Lot.)/

21.00 Villarreal CF - Zenit Petrohrad /3:1, Artur Dias (Portug.)/



Kalendár žrebov EL 2018/19:



15. marca: žreb štvrťfinále a semifinále (Nyon)

Bratislava 14. marca (TASR) - Futbalisti Slavie Praha cítia šancu na postup do štvrťfinále Európskej ligy UEFA. Aj vďaka gólu slovenského reprezentanta Miroslava Stocha remizovali v úvodnom osemfinálovom súboji na pôde Sevilly 2:2. Vo štvrtkovej odvete v Edene so začiatkom o 21.00 h chcú nadviazať na kvalitný výkon z Andalúzie.uviedol pre portál iDnes.cz tréner Slavie Jindřich Trpišovský. Aj podľa Stocha je všetko otvorené.Sevilla prišla do Prahy povzbudená víťazným duelom La Ligy proti San Sebastianu, v ktorom triumfovala 5:2. Pred zápasom s baskickým tímom tréner Sevilly Pablo Machin pustil hráčom motivačné video a to zabralo. Hetrikom sa blysol Wissam Ben Yedder.zdôraznil Machin.V zložitej situácii je Zenit Petrohrad so slovenským krídelníkom Robertom Makom. Ruský tím minulý týždeň podľahol doma Villarrealu 1:3.uviedol Mak pre svoju oficiálnu webovú stránku.Inter Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom nastúpi na San Sire proti Eintrachtu Frankfurt, v úvodnom dueli sa zrodila bezgólová remíza. Otázny je štart stopéra Interu Mirandu, ktorý utrpel v zápase talianskej Serie A proti S.P.A.L. 2013 fraktúru nosnej kosti. Bundesligistovi bude chýbať Ante Rebič, chorvátsky útočník sa nezotavil zo zranenia kolena.Dvojgólové manko musí doháňať Arsenal Londýn, ktorý prehral na pôde Stade Rennes 1:3. "Kanonieri" sa naladili na domácu odvetu cenným triumfom 2:0 nad Manchestrom United a v anglickej Premier League sa posunuli na štvrté miesto zaručujúce účasť v Lige majstrov. Tréner Arsenalu Unai Emery bude môcť vo štvrtok počítať aj s útočníkom Alexandreom Lacazetteom, ktorému UEFA zredukovala trest za vylúčenie zo 16-finále proti BATE Borisov z troch na dva zápasy.