EURÓPSKA LIGA: Slavia vypadla s Chelsea so cťou

Bratislava 19. apríla (TASR) - Nevydarený úvod odvety štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2018/2019 zmaril futbalistom Slavie Praha šancu na postup medzi štyri najlepšie tímy. Vo štvrtkovom zápase na Stamford Bridge prehrávali s Chelsea Londýn v 17. minúte už 0:3, no domácim napokon podľahli tesne 3:4. Českí fanúšikovia, ktorí merali cestu do Anglicka, ocenili bojovnosť svojich hráčov a po zápase ich odmenili "standing ovation".



"V úvode nám vôbec nevychádzal taktický plán smerom do defenzívy. Verili sme, že môžeme hrať v obrane jeden na jedného, ale ich útočná trojica nás 'zomlela'. Bola to nočná mora, zo všetkého sme dostali gól. Do hry nás vrátili fanúšikovia a veľmi nám pomohli. Je pekné, že sme tu dokázali dať tri góly, nemôžeme si ale nechať streliť štyri. Prehru 3:4 však beriem viac ako tú domácu 0:1. Dávať góly je naša práca a potešenie pre ľudí, ktorí sa prišli na zápas pozrieť. Keď nejaké dáte, prehra až tak nebolí. Druhý polčas bol z našej strany fantastický. Potešilo ma, že Slavia donútila Chelsea postaviť do zápasu jej najlepších hráčov," citoval portál idnes.cz trénera "zošívaných" Jindřicha Trpišovského.



Slavia prehrávala po úvodnom dejstve 1:4. Po zmene strán skorigoval dvoma krásnymi strelami na rozdiel jediného gólu Petr Ševčík. Po hodine hry mohol skompletizovať hetrik, vo veľkej príležitosti však zaváhal. "Pri mojich góloch som mal aj šťastie. Mal som dosť času a dobre som to trafil. Pri tretej šanci som bol paradoxne v najjednoduchšej pozícii. Mal som neuveriteľne veľa času, na loptu som však dlho čakal. Zvolil som zlé riešenie a trafil som to veľmi zle. Mrzelo ma to, pretože by sme mohli vystupňovať tlak a všetko mohlo byť inak," uviedol 24-ročný stredopoliar.



"V prvom polčase sme hrali veľmi dobre a sme radi, že sme v semifinále, pretože to nebolo ľahké. Po prestávke sa nám opäť stalo, že sme začali zle. Musíme to vyriešiť, lebo sa nám to stalo v uplynulých desiatich zápasoch. Možno sme si mysleli, že už máme istý postup, no proti najlepšie fyzicky pripravenému súperovi v mojej kariére to tak nebolo," vyhlásil podľa klubového webu kouč "The Blues" Maurizio Sarri.



Chelsea vyrovnala rekord Atletica Madrid, keď nenašla premožiteľa v 15 stretnutiach EL za sebou. Víťaz súťaže z roku 2013 sa v súboji o semifinále stretne s nemeckým Eintrachtom Frankfurt.



Po zápase zaujala pekná rozlúčka českých fanúšikov s hráčmi Slavie priamo na štadióne, ktorú nechal v priamom prenose bežať aj režisér vysielania.