EURÓPSKA LIGA: Slaviu v Genku naštartovali rýchle góly

Praha 22. februára (TASR) - Futbalisti Slavie Praha sú po 16 rokoch opäť v osemfinále európskeho pohára. Vo štvrtok vyhrali v odvete 16-finále Európskej ligy UEFA 2018/2019 v belgickom Genku 4:1 a po bezgólovej remíze z prvého súboja v Edene sú v elitnej šestnástke súťaže. Prispel k tomu aj slovenský stredopoliar Miroslav Stoch, ktorý nastúpil v 63. minúte a mal prsty v dvoch góloch hostí.



"Zošívaní" sú po vypadnutí majstrovskej Plzne so Záhrebom už jediným českým zástupcom v súťaži. Do súboja nešli v ideálnej situácii, v lige prehrali práve s Plzňou a Genk bol doma favoritom. Belgický zástupca išiel do vedenia už v 10. minúte, ale potom Slavia zaznamenala skvelý obrat. Za jediný večer dala rovnaký počet gólov ako v predchádzajúcich siedmich zápasoch v EL dohromady. Dva z nich strelil Milan Škoda, na druhý mu presne nacentroval Stoch.



"Postup dávam vysoko, veľmi si to vážim. Som na chlapcov pyšný. Že vyhráme 4:1 sme si možno nepredstavovali, ale ja som už hovoril, že remíza 0:0 nie je zlá. Síce sme hneď na začiatku dostali gól, ale pre nás to nič významné nezmenilo. Boli sme na nich výborne pripravení a vyšlo nám to krásne," citoval kapitána hostí oficiálny web Slavie. "Samozrejme, vyrovnávajúci gól nám veľmi pomohol. Ako mužstvo sme odohrali fantastický zápas. Mali sme dobrý stred, kde sme prikryli ich výborných hráčov. A tak to mali dopredu ťažké," dodal Škoda.



Tréner Jindřich Trpišovský urobil v zostave viacero zmien a tento ťah sa mu vyplatil. "Postup medzi 16 najlepších beriem ako najväčší úspech v kariére. Toto víťazstvo je jedno z najväčších. Do zápasu sme vstúpili dobre, až na ten inkasovaný gól. Hráči ťahali za jeden povraz, držali sa taktického plánu. Ten gól nám však v celkovom kontexte pomohol. Rovnako nám pomohol aj rýchly vyrovnávajúci gól, boli sme odvážnejší a ofenzívnejší. Chcem sa poďakovať aj našim fanúšikom, ktorí prišli a zaplnili celý náš sektor. To nás veľmi motivovalo," povedal tréner lídra českej Fortuna ligy.