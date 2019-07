EURÓPSKA LIGA: Slovan chce s Feronikeli dokázať, že patrí do Európy

Slovan žiada fanúšikov, aby sa na Tehelnom poli vyhli politike

1. zápas 2. predkola EL 2019/20, streda 24. júla, 18.00 h.:

Slovan Bratislava - KF Feronikeli

rozhoduje: Ioannis Papadopoulos (Gr.)

Bratislava 24. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava po vypadnutí v Lige majstrov 2019/20 v 1. predkole budú ďalej reprezentovať Slovensko v Európskej lige UEFA už v stredajšom súboji s kosovským majstrom KF Feronikeli. Úvodný duel 2. predkola EL má na Tehelnom poli výkop o 18.00 hod., odveta sa bude hrať v utorok 30. júla v Prištine (18.00).V klube stále rezonuje vyradenie z LM čiernohorským šampiónom Sutjeskou Nikšič, po ktorom sa musel predčasne porúčať z postu hlavného trénera Martin Ševela aj s asistentom Ivanom Vrabcom. Slovan momentálne intenzívne hľadá nového kouča. Mužstvo v 1. kole novej fortunaligovej sezóny viedol doterajší asistent Vladimir Radenkovič zo Srbska, obhajca titulu vyhral na pôde nováčika FK Pohronie 3:1. "Belasí" štartujú účinkovanie v majstrovskej vetve EL, kde môžu naraziť len na kluby, ktoré boli v uplynulej sezóne víťazmi domácej súťaže.povedal pre klubový web maďarský stredopoliar Dávid Holman.dodal.Hráčov by mohla naštartovať výhra nad Pohroním, domnieva sa 23-ročný český obranca Jurij Medveděv, ktorý dostal v lige voľno:Kosovčania trikrát ovládli domácu ligu a UEFA im v tejto sezóne prvýkrát umožnila štartovať v LM. V Prištine zorganizovali turnaj predkvalifikácie, ktorý po víťazstvách 1:0 nad gibraltárskym Lincolnom Red Imps a 2:1 nad andorrskou FC Santa Coloma vyhrali a postúpili do 1. predkola. Tam im stop vystavil waleský majster The New Saints (2:2 vonku a 0:1 doma).Slovanisti v pondelok podvečer absolvovali tréningovú jednotku na Pasienkoch, v utorok už budú trénovať na Tehelnom poli. Permanentkári majú aj druhý zápas v rámci európskej súťaže zahrnutý v cene svojej permanentnej vstupenky. Čo sa týka bežných vstupeniek, platia rovnaké ceny ako na ligu. Zápas povedú rozhodcovia z Grécka, ako hlavný Ioannis Papadopoulos, na čiarach mu budú asistovať Chrysoula Kourompylia a Tryfon Petropoulos.Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava adresoval výzvu a prosbu svojim fanúšikom pred stredajším zápasom 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 s kosovským šampiónom KF Feronikeli na Tehelnom poli.uviedol klub na oficiálnom webe.