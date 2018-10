Európske futbalové ligy žiadajú férovejšie odmeňovanie v Lige majstrov

Po dosiahnutí vyššej konkurencieschopnosti v európskych súťažiach volá už od svojho nástupu do funkcie aj terajší prezident UEFA Alexander Čeferin zo Slovinska.

Ženeva 19. októbra (TASR) - Združenie európskych futbalových líg (EL) požaduje od Európskej futbalovej únie (UEFA) férovejšie prerozdelenie odmien v Lige majstrov. EL chce týmto krokom zamedziť neustálemu zväčšovaniu rozdielov medzi veľkými a malými klubmi.



K naplneniu tohto cieľa by malo prispieť aj navrhované navýšenie odmien pre kluby, ktorým sa nepodarí prejsť kvalifikačným sitom v jednej z kontinentálnych súťaží. Tie by mali kluby použiť výhradne na podporu mládeže a zlepšovanie infraštruktúry. "Bol by to naozajstný akt solidarity," povedal Jacco Swart, zástupca holandských líg, ktorý avizoval, že zástupcovia elitných líg sú pripravení vzdať sa odmien v prospech papierovo slabších súťaží.



Návrh EL obsahuje aj požiadavku na zrušenie štyroch garantovaných miest v skupinovej fáze Ligy majstrov pre každú zo štvorice krajín Španielsko, Anglicko, Taliansko a Nemecko, ktoré UEFA zaviedla reformou od roku 2018. EL nesúhlasí ani s garantovanými odmenami pre víťazov z predchádzajúcich ročníkov, ktorých úspechy sa v niektorých prípadoch datujú niekoľko desaťročí do minulosti. Zástupcovia líg tiež trvajú na zachovaní víkendových termínov výhradne pre domáce súťaže, s výnimkou finále Ligy majstrov, ktoré sa už od roku 2010 pravidelne koná v sobotu.



"Musíme konať ihneď. Zmena je nutná," povedal Georg Pangl, generálny tajomník združenia. O dominancii klubov zo štyroch elitných súťaží v posledných rokoch svedčí aj fakt, že naposledy sa ich hegemóniu v Lige majstrov podarilo prerušiť ešte v roku 2004 portugalskému klubu FC Porto. Podľa internej štúdie EL si až 48 percent (7 miliárd eur) zo všetkých vyplatených odmien v rokoch 1992 až 2018 medzi sebou rozdelilo len 14 elitných klubov. Pri nastolenom trende by v nasledujúcich šiestich rokoch ukrojilo týchto 14 klubov až 63 percent z celkového balíka odmien.



Po dosiahnutí vyššej konkurencieschopnosti v európskych súťažiach volá už od svojho nástupu do funkcie aj terajší prezident UEFA Alexander Čeferin zo Slovinska. Zoskupenie verí, že sa jeho návrh dostane už do programu prebiehajúcich rokovaní o vzniku novej celoeurópskej súťaže, ktorá by mala mať premiéru v roku 2021.