EURÓPSKE HRY: Gacsal s Rusnákom postúpili do semifinále na 1000 m

Ďalej ide aj singlkanoista Matej Rusnák, ktorý dopádloval v prvej rozjazde C1 na piatej priečke.

Minsk 25. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Ákos Gacsal postúpil na II. európskych hrách v Minsku do semifinále K1 na 1000 m. V úvodnej rozjazde obsadil siedme miesto.



Ďalej ide aj singlkanoista Matej Rusnák, ktorý dopádloval v prvej rozjazde C1 na piatej priečke.



Gelle s Botekom postúpili priamo do finále K2 na 1000 m

Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle s Adamom Botekom postúpili na II. európskych hrách v Minsku priamo do finále K2 na 1000 m.



V utorok vyhrali úvodnú rozjazdu s vyše sekundovým náskokom pred loďou Talianska. Mariana Petrušová s Jessicou Zatlkajovou skončili v rozjazde K2 na 500 m na siedmej pozícii a zabezpečili si účasť v semifinále.