Európsky pohár klubov v atletike: Triumfovali Portugalsko a Turecko

Konečné poradie



ženy: 1. Sporting Clube de Portugal (Port.), 166,0, 2. Enka SC Istanbul (Tur.) 164,0, 3. Valencia Esports (Šp.), 160,0, 4. Thames Valley Harriers (V. Brit.) 124,0, 5. ASD Bracco Atletica Miláno (Tal.) 102,0, 6. Sparta AM Kodaň (Dán.) 94,0, 7. Rotterdam Atletiek (Hol.) 82,0, 8. AD Kladivar Celje (Slovin.) 81,0, 9. Cercle Athlétique du Brabant Wallon (Belg.), 72,0, 10. AK SPARTAK DUBNICA NAD VÁHOM 54,0





muži: 1. Enka SC Istanbul (Tur.) 163,5, 2. Sport Lisboa e Benfica Lisabon (Port.) 159,0, 3. Playas de Castellón (Šp.) 148,5, 4. Birchfield Harriers (V. Brit.) 132,0, 5. Cosma Vilnius (Lit.) 123,5, 6. Sparta AM Kodaň (Dán.) 97,0, 7. Royal Excelsior SC Brusel (Belg.) 79,5, 8. AD MASS Ľubľana (Slovin.) 70,0, 9. Clonliffe Harriers (Ír.) 66,0, 10. AK SLÁVIA UK BRATISLAVA 48,0

Birmingham 27. mája (TASR) - V elitnej A-kategórii Európskeho pohára klubov v atletike sa v Birminghame na Alexander štadióne radovali z prvenstiev ženy Sportingu Clube de Portugal a muži tureckého klubu Enka SC Istanbul. Slovenské tímy sa nepresadili a zhodne skončili na posledných miestach, 10. muži Slávie UK Bratislava a 10. ženy AK Spartaka Dubnica nad Váhom.Vlani sa A-kategória EP klubov neuskutočnila, na príčine bola v tureckom Mersine obava o bezpečnosť. Teraz to bol boj až do poslednej disciplíny, štafiet na 4x400 m, keď napokon ženy Sportingu Clube de Portugal zvíťazili v konečnom súčte o dva body a muži Enka SC Istanbul o 4,5 b.Od slovenských klubov sa veľa neočakávalo. Najviac bodovali za UK Bratislava Jakub Bottlík na 400 m prek. so 6 b časom 54,13, s piatimi Šimon Bujna na stovke (10,70), dvojstovke (21,82) i štafeta na 4x100 m (41,80). Medzi ženami najvýraznejšie do bodového súčtu prispeli Andrea Urbanová, na 400 m prek. so šiestimi (61,39), šesť bodov vybojovala aj Zuzana Ďurkechová v trojskoku (12,48), päť guliarka Jana Kárníková (14,65).