EYOF: Tenistka Drugdová do štvrťfinále, atlétka Forsterová do finále

Baku 24. júla (TASR) - Slovenská atlétka Viktória Fosterová obsadila v stredajších rozbehoch na 200 m na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Baku časom 24,61 s 8. miesto a postúpila do finále. Darilo sa aj tenistke Salme Drugdovej, ktorá v 3. kole dvojhry zvíťazila na Gonzalesovou zo Španielska 7:6 a 6:4. Po zápase, ktorý trval dve hodiny, postúpila do štvrťfinále.



V rozbehoch na 200 m skončil bežec Jakub Nemec na 12. mieste časom 22,42 s a do finále nepostúpil. Podobne si počínal aj Denis Bartek v rozbehoch na 400 m cez prekážky (56,57 s, 14. miesto).



Plavkyňa Olivia Ana Šprláková-Zmorová zaplávala 200 m kraul len 2 stotiny za osobným rekordom a s časom 2:08,77 min. skončila na 30. mieste. Na 200 m znak finišoval Patrik Folťan na 23. pozícii. Osobný rekord na 100 m motýlik 1:05,39 min. vyniesol Timee Kovácsovej 35. priečku, v tej istej disciplíne Lillian Slušná takisto zaplávala osobný rekord 1:07,46 min. a skončila na 41. mieste. Štafeta chlapcov na 4x100 m v.sp. v zložení František Jablčník, Matej Daniš, Bence Dikácz a Patrik Folťan finišovala na 16. pozícii (3:39,84 min.).



Džudista Tomáš Demčák prehral v 2. kole hmotnostnej kategórie do 60 kg s Grékom Tontinidisom 0:10 a nedostal sa ani do repasáže.