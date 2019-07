EYOF: Cyklista Svrček získal bronz v pretekoch s hromadným štartom

Svrčeka v špurte šesťčlennej skupiny na 75 km dlhej trati predbehli iba zlatý Estónec Madis Mihkels a strieborný Talian Dario Igor Belletta.

Baku 25. júla (TASR) - Slovenská výprava získala vo štvrtok na 15. Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v azerbajdžanskom Baku prvú medailu. Postaral sa o to cyklista Martin Svrček, ktorý obsadil v pretekoch s hromadným štartom 3. miesto a vybojoval bronz.



Svrčeka v špurte šesťčlennej skupiny na 75 km dlhej trati predbehli iba zlatý Estónec Madis Mihkels a strieborný Talian Dario Igor Belletta. Všetci dosiahli zhodný čas 1:49:24 h. Ďalší Slovák Lukáš Ungvarský obsadil 18. miesto a Jakub Slivka bol na 20. priečke, obaja so stratou 1:56 min. V pretekoch s hromadným štartom dievčat finišovala Tereza Kurnická na 43. mieste.



Traja slovenskí atléti postúpili do finálových bojov. Šprintérka Viktória Forsterová si po šiestej priečke na stovke vybojovala 4. miesto na dvojnásobnej trati. Vo finále zabehla čas 24,47 a od bronzu ju delilo sedem stotín sekundy. Triumfovala Írka Adelekeová časom 23,92 s.



Filip Revaj sa kvalifikoval do finále na 800 m vďaka 3. miestu vo svojom rozbehu (1:56,13). V súťaži oštepárok sa medzi finálovú elitu dostala aj Petra Hanuliaková, do 12-ky ju poslal výkon 45,55 m, čo stačilo na postup z 11. miesta. V kvalifikáciách skončili ďalší slovenskí atléti - Jakub Nemec (200 m), Denis Bartek (400 m prekážky), guliar Milan Haborák ml. a Andrea Švecová(100 m prekážky).



Vo štvrťfinále dievčenskej dvojhry prehrala Salma Drugdová s Ruskou Šolochovou hladko 2:6 a 0:6. Z plavcov si postup do semifinále vybojoval na 200 m v.sp. František Jablčník časom 1:55,81 min. V ňom ešte vylepšil svoj osobný rekord na 1:55,07 min a obsadil tak celkovo 14. miesto. V rozplavbách skončili Matej Daniš, Patrik Folťan, Bence Dikácz, Timea Kovácsová a Jana Mižúrová.



V kategórii do 57 kg podľahla džudistka Silvia Tománková Rakúšanke Woessovej na ippon a skončila na celkovom 17. mieste. Miloš Krajči v kategórii do 66 kg obsadil 9. priečku s jednou výhrou a dvomi prehrami.