F1: Hamilton predĺžil zmluvu s Mercedesom do roku 2020

Hockenheim, 19. júla (TASR) - Britský pilot F1 Lewis Hamilton predĺžil kontrakt so stajňou Mercedes o ďalšie dve sezóny do konca roku 2020.



Tridsaťtriročný obhajca trofeje je v Mercedese od roku 2013 a očakávané predĺženie spolupráce oznámil pred víkendovou Veľkou cenou Nemecka v Hockenheime. Podľa britského periodika Daily Mail sa stane najlepšie zarábajúcim pilotom prestížneho seriálu.



Tri zo štyroch svojich titulov získal Hamilton s Mercedesom, predtým päť rokov jazdil za McLaren a stal sa šampiónom v roku 2008. So 65 víťazstvami na VC je v historickej tabuľke druhý za Michaelom Schumacherom (91). Nikto iný si nepripísal viac pole position ako Brit (76). Aktuálne stráca v seriáli MS na lídra Sebastiana Vettela z Ferrari osem bodov.