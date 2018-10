F1: Hamilton získal piaty titul, VC Mexika vyhral Verstappen

Výsledky VC Mexika (71 kôl, 1 kolo - 4,304 km, spolu 305,4 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1.38:28,851 hod., 2. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +17,316 sek., 3. Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari) +49,914, 4. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +1:18,739 min., 5. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) + 1 kolo, 6. Nico Hülkenberg (Nem./Renault Sport), 7. Charles Leclerc (Mon./Sauber), 8. Stoffel Vandoorne (Belg./McLaren), 9. Marcus Ericsson (Švéd./Sauber), 10. Pierre Gasly (Fr./Toro Rosso), 11. Esteban Ocon (Fr./Force India), 12. Brendon Hartley (N. Zél./Toro Rosso), 13. Lance Stroll (Kan./Williams), 14. Sergej Sirotkin (Rus./Williams), 15. Kevin Magnussen (Dán./Haas) všetci + 2 kolá, 16. Romain Grosjean (Fr./Haas) + 3 kolá



Nedokončili: Fernando Alonso (Šp./McLaren), Carlos Sainz (Šp./Renault), Sergio Perez (Mex./Force India), Daniel Ricciardo (Aus./Red Bull)

Mexico City 28. októbra (TASR) - Britský pretekár Lewis Hamilton na Mercedese v predstihu získal svoj piaty titul majstra sveta v F1. Na istotu prvenstva v konečnom poradí mu stačila aj 4. priečka na Veľkej cene Mexika, keďže pred druhým v priebežnom poradí Sebastianom Vettelom má už nedostižný náskok. V Mexiku triumfoval Max Verstappen na Red Bulle.Druhý prišiel do cieľa Sebastian Vettel na Ferrari, tretie miesto vybojoval jeho tímový kolega Kimi Räikkönen.Hamilton sa v počte majstrovských titulov vyrovnal Juanovi-Manuelovi Fangiovi, lídrom v počte víťazstiev je Michael Schumacher so siedmimi prvenstvami. Prvý titul získal s McLarenom v roku 2008, ďalšie v Mercedese v rokoch 2014, 2015, 2017 a 2018.Do konca seriálu F1 ostávajú ešte dve Veľké ceny. Najbližšia je na programe 11. novembra v Brazílii.Víťaz kvalifikácie Daniel Ricciardo prišiel o prvú priečku okamžite po štarte. Ten sa vydaril Verstappenovi aj Hamiltonovi, ktorí sa zoradili na čele pretekov. Po tom, čo Alonso odstúpil v 5. kole pre technický problém bol aktivovaný virtuálny safety car, po reštarte pretekov však nenastali zásadné zmeny. Poradie Verstappen - Hamilton - Ricciardo ostalo zachované aj po prvej návšteve boxov. Verstappen si udržiaval približne 10-sekundový náskok na troch najbližších prenasledovateľov, ktorí sa viackrát pokúsili o vzájomné predbiehanie. Vettel sa dlho snažil predbehnúť Ricciarda, podarilo sa mu to v 34. kole a dostal sa na 3. priečku. V rýchlej jazde pokračoval aj ďalej a o päť kôl sa dostal aj pred dovtedy druhého Hamiltona. Ricciardo jazdiaci na 2. priečke musel odstúpiť pre technické problémy v 62. kole. Hamilton jazdil s výrazným odstupom na pódiové priečky a napokon prišiel s viac než minútovou stratou na víťaza. Verstappen si bez väčších problémov postrážil druhé víťazstvo v sezóne.hlasy (zdroj: Sport 2):7 – Michael Schumacher (Nem./1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)5 – Juan-Manuel Fangio (Arg./1951, 1954, 1955, 1956, 1957)5 – Lewis Hamilton (V.Brit./2008, 2014, 2015, 2017, 2018)4 – Alain Prost (Fr./1985, 1986, 1989, 1993)4 – Sebastian Vettel (Nem./2010, 2011, 2012, 2013)3 – Jack Brabham (Austr./1959, 1960, 1966)3 – Niki Lauda (Rak./1975, 1977, 1984)3 – Nelson Piquet (Braz./1981, 1983, 1987)3 – Ayrton Senna (Braz./1988, 1990, 1991)2 – Alberto Ascari (Tal./1952, 1953)2 – Graham Hill (V.Brit./1962, 1968)2 – Jim Clark (V.Brit./1963, 1965)2 – Emerson Fittipaldi (Braz./1972, 1974)2 – Mika Häkkinen (Fín./1998, 1999)2 – Fernando Alonso (Šp./2005, 2006)1 – Nico Rosberg (Nem./2016)dátum a miesto narodenia: 7. januára 1985 v Stevenage (Anglicko)Bydlisko: MonakoVýška: 174 cmHmotnosť: 67 kgWebová stránka: http://www.lewishamilton.com/Tímy: McLaren (2007-2012), Mercedes AMG (2013-)Najväčšie úspechy: päťnásobný majster sveta automobilov F1 - 2008, 2014, 2015, 2017, 2018Štarty na Veľkých cenách: 227Víťazstvá na Veľkých cenách: 71Počet umiestnení na pódiu: 116Prvý štart v F1: 18. marca 2007 v tíme McLaren na VC AustráliePrvé víťazstvo v F1: 10. júna 2007 v tíme McLaren na VC KanadyUmiestnenia Lewisa Hamiltona v šampionáte F1:2007: 2. miesto2008: 1.2009: 5.2010: 4.2011: 5.2012: 4.2013: 4.2014: 1.2015: 1.2016: 2.2017: 1.2018: 1.1950 – Nino Farina (Tal./Alfa Romeo)1951 – Juan Manuel Fangio (Arg./Alfa Romeo)1952 – Alberto Ascari (Tal./Ferrari)1953 – Alberto Ascari (Tal./Ferrari)1954 – Juan Manuel Fangio (Arg./Maserati, Mercedes)1955 – Juan Manuel Fangio (Arg./Mercedes)1956 – Juan Manuel Fangio (Arg./Ferrari)1957 – Juan Manuel Fangio (Arg./Maserati)1958 – Mike Hawthorn (V.Brit./Ferrari)1959 – Jack Brabham (Austr./Cooper)1960 – Jack Brabham (Austr./Cooper)1961 – Phil Hill (USA/Ferrari)1962 – Graham Hill (V.Brit./BRM)1963 – Jim Clark (V.Brit./Lotus)1964 – John Surtees (V.Brit./Ferrari)1965 – Jim Clark (V.Brit./Lotus)1966 – Jack Brabham (Austr./Brabham)1967 – Denny Hulme (Austr./Brabham)1968 – Graham Hill (V.Brit./Lotus)1969 – Jackie Stewart (V.Brit./Matra)1970 – Jochen Rindt (Rak./Lotus)1971 – Jackie Stewart (V.Brit./Tyrrell)1972 – Emerson Fittipaldi (Braz./Lotus)1973 – Jackie Stewart (V.Brit./Tyrrell)1974 – Emerson Fittipaldi (Braz./McLaren)1975 – Niki Lauda (Rak./Ferrari)1976 – James Hunt (V.Brit./McLaren)1977 – Niki Lauda (Rak./Ferrari)1978 – Mario Andretti (USA/Lotus)1979 – Jody Scheckter (JAR/Ferrari)1980 – Alan Jones (Austr./Williams)1981 – Nelson Piquet (Braz./Brabham)1982 – Keke Rosberg (Fín./Williams)1983 – Nelson Piquet (Braz./Brabham)1984 – Niki Lauda (Rak./McLaren)1985 – Alain Prost (Fr./McLaren)1986 – Alain Prost (Fr./McLaren)1987 – Nelson Piquet (Braz./Williams)1988 – Ayrton Senna (Braz./McLaren)1989 – Alain Prost (Fr./McLaren)1990 – Ayrton Senna (Braz./McLaren)1991 – Ayrton Senna (Braz./McLaren)1992 – Nigel Mansell (V.Brit./Williams)1993 – Alain Prost (Fr./Williams)1994 – Michael Schumacher (Nem./Benetton)1995 – Michael Schumacher (Nem./Benetton)1996 – Damon Hill (V.Brit./Williams)1997 – Jacques Villeneuve (Kan./Williams)1998 – Mika Häkkinen (Fín./McLaren)1999 – Mika Häkkinen (Fín./McLaren)2000 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)2001 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)2002 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)2003 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)2004 – Michael Schumacher (Nem./Ferrari)2005 – Fernando Alonso (Šp./Renault)2006 – Fernando Alonso (Šp./Renault)2007 – Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari)2008 – Lewis Hamilton (V.Brit./McLaren)2009 – Jenson Button (V.Brit./Brawn GP)2010 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)2011 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)2012 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)2013 – Sebastian Vettel (Nem./Red Bull Racing)2014 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)2015 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)2016 – Nico Rosberg (Nem./Mercedes)2017 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)2018 – Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes)VC Austrálie - Sebastian VettelVC Bahrajnu - Sebastian VettelVC Číny - Daniel RicciardoVC Azerbajdžanu - Lewis HamiltonVC Španielska - Lewis HamiltonVC Monaka - Daniel RicciardoVC Kanady - Sebastian VettelVC Francúzska - Lewis HamiltonVC Rakúska - Max VerstappenVC Veľkej Británie - Sebastian VettelVC Nemecka - Lewis HamiltonVC Maďarska - Lewis HamiltonVC Belgicka - Sebastian VettelVC Talianska - Lewis HamiltonVC Singapuru - Lewis HamiltonVC Ruska - Lewis HamiltonVC Japonska - Lewis HamiltonVC USA - Kimi RäikkönenVC Mexika - Max VerstappenVC Brazílie - (11. novembra)VC Abu Dhabí - (25. novembra)