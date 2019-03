F1: Jazdec s najrýchlejším kolom získa bod prvýkrát od roku 1959

Nové pravidlo vstúpi do platnosti už tento víkend počas otváracej Veľkej ceny nového ročníka v austrálskom Melbourne.

Paríž 12. marca (TASR) - Jazdci Formuly 1 budú môcť v nadchádzajúcej sezóne prvýkrát od roku 1959 získať v každej Veľkej cene bod do celkového poradia a Pohára konštruktérov za najrýchlejšie odjazdené kolo. Podmienkou je však umiestnenie do 10. miesta.



V pondelok to potvrdilo vedenie prestížneho seriálu MS. "Koľkokrát sme mohli vo vysielačkách počuť jazdcov pýtať sa tímu, kto zajazdil najrýchlejšie kolo? Odteraz to už nebude len otázka prestíže, ale predovšetkým motivácie, ktorá nepochybne zatraktívni záverečnú fázu pretekov," povedal výkonný riaditeľ F1 Ross Brawn.



Podľa súčasných pravidiel F1 získajú body prví desiati jazdci, ktorí prejdú cieľovou čiarou. Víťaz si pripíše 25 bodov, pretekári za nim postupne 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 a 1 bod. Nové pravidlo vstúpi do platnosti už tento víkend počas otváracej Veľkej ceny nového ročníka v austrálskom Melbourne.