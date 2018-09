F1: Kvjat sa vrátil do Toro Rosso

Dvadsaťštyriročný pilot nahradí v budúcej sezóne v kokpite Francúza Pierrea Gaslyho, ktorý sa presunie do hlavného tímu Red Bullu.

Soči 29. septembra (TASR) - Rus Daniil Kvjat bude opäť jazdiť za stajňu F1 Toro Rosso. Dvadsaťštyriročný pilot nahradí v budúcej sezóne v kokpite Francúza Pierrea Gaslyho, ktorý sa presunie do hlavného tímu Red Bullu.



Kvjat už v Toro Rosso pôsobil od roku 2014, neskôr sa presunul do Red Bullu, no v úvode sezóny 2016 sa vrátil po nepresvedčivých výkonoch späť. Z programu "červených býkov" kompletne vypadol na konci roka 2017. V tejto sezóne jazdil ako vývojový pilot pre Ferrari. "V Toro Rosso som sa cítil vždy ako doma. Urobím všetko pre to, aby som splnil očakávania tímu. Už sa neviem dočkať reštartu," povedal Kvjat podľa agentúry AP.