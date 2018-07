Miami pribudne do kalendára F1 najskôr v roku 2020

V Severnej Amerike sa v súčasnosti konajú tri veľké ceny - v texaskom Austine, v kanadskom Montreale a v Mexiko City.

Miami 23. júla (TASR) - Americké Miami pribudne do kalendára Veľkých cien F1 najskôr v roku 2020. V pondelok to uviedlo vedenie prestížnych pretekov.



Predstavitelia Miami dúfali, že sa na Floride bude pretekať už v budúcom roku, ale podľa F1 trvajú rokovania príliš dlho a už nie je možné zaradiť novú trať do kalendára 2019.



Komerčný riaditeľ F1 Sean Bratches povedal, že rokovania sú náročné, pretože obe strany sa snažia dosiahnuť čo najlepšie podmienky pre to, aby v prestížnom turistickom centre vznikla čo najatraktívnejšia trať. Bratches dodal, že F1 sa naďalej snaží dostať Miami do seriálu majstrovstiev sveta.



