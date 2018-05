F1 mieri do Miami, Hamilton ponúka pomoc pri návrhu trate

Mesto na Floride plánuje hostiť veľkú cenu už budúci rok v októbri a s vedením šampionátu, s ktorým začne v najbližšom čase rokovať, chce podpísať až desaťročnú zmluvu.

Miami 11. mája (TASR) - Predstavitelia Miami jednohlasne schválili plány na usporiadanie pretekov F1. Mesto na Floride plánuje hostiť veľkú cenu už budúci rok v októbri a s vedením šampionátu, s ktorým začne v najbližšom čase rokovať, chce podpísať až desaťročnú zmluvu.



Miami už stihlo odprezentovať možný profil okruhu, na ktorom by monoposty prechádzali prístavom a takisto cez dva mosty. Štvornásobný majster sveta Lewis Hamilton však nad navrhovanou traťou vyjadril pochybnosti a povedal, že pokiaľ by organizátori mali záujem, rád by sa na budovaní okruhu podieľal. "Miami je super miesto a bol som veľmi, skutočne veľmi nadšený správami, že chce hostiť veľkú cenu. No moje nadšenie vyprchalo, keď som uvidel návrh trate," vyhlásil Hamilton. "V golfe skoro všetci top hráči pomáhajú stavať ihriská, vo formuli však žiadny zo špičkových pilotov nepracoval na vybudovaní okruhu. To nechápem. Samozrejme, nie sme odborníci na výstavbu a dizajn, ale nikto sa nás nikdy nepýtal ani na naše nápady a názory. Myslím si, že okruh v Miami by mohol byť oveľa zábavnejší," citovala jazdca Mercedesu agentúra DPA.