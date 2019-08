F1: Red Bull poslal Gaslyho do Toro Rosso, na jeho miesto príde Albon

Albon absolvuje premiéru vo farbách Red Bullu 1. septembra na VC Belgicka.

Londýn 12. augusta (TASR) - Kolegom Maxa Verstappena v stajni F1 Red Bull bude thajský jazdec Alexander Albon. Vedenie "červených býkov" ho dočasne menovalo do tejto funkcie a vo zvyšku sezóny si bude môcť vybojovať trvalú pozíciu v tíme.



Dvadsaťtriročný Albon má matku Thajčanku, no narodil sa v Anglicku. Debut v efjednotke si odkrútil v tomto ročníku vo farbách Toro Rosso. V premiérovej sezóne v F1 nazbieral 16 bodov, jeho dosiaľ najlepším umiestnením je šiesta priečka z Veľkej ceny Nemecka. Po nevýrazných výkonoch Pierra Gaslyho ho vedenie Red Bullu povýšilo do "prvého tímu", Francúz zamieril opačným smerom.



"Alexander Albon bol povýšený do tímu Aston Martin Red Bull Racing, kde bude pretekať po boku Maxa Verstappena, zatiaľčo Pierre Gasly sa vráti do sesterskej Scuderie Toro Rosso. Tím využije najbližších deväť pretekov na vyhodnotenie Alexových výkonov a následne určí, kto bude jazdiť s Maxom v sezóne 2020," uvádza sa v stanovisku Red Bullu, z ktorého citovala agentúra AFP.



Albon absolvuje premiéru vo farbách Red Bullu 1. septembra na VC Belgicka.