Šéf tímu Mercedes sa obáva následkov brexitu

Brexit zasiahne všekty oblasti spoločnosti, o to viac tvrdý, neriadený. Vo Veľkej Británii sídli väčšina tímov Formuly 1, obavy sú preto na mieste.

Barcelona 18. februára (TASR) - Šéf Mercedesu Toto Wolff sa obáva ťažkých následkov vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie pre tím F1.



"Tvrdý brexit by bol hororový scenár. Všetky tímy so sídlom v Anglicku majú dôvod na obavy," citovala slová Wolffa agentúra DPA. "Mercedes má spolupracovníkov 26 národností, ktorí cestujú do a z Anglicka. Každé narušenie v súvislosti s clami a zdržanie dodávok môže mať citeľné následky," dodal. V Anglicku okrem Mercesedu sídlia tiež Red Bull, McLaren, Williams, Renault a Racing Point.