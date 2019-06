F1: Tím Ferrari neuspel s odvolaním, Vettelov trest z VC Kanady platí

Podľa zástupcov Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) predstavitelia Ferrari neposkytli žiaden nový dôkaz, na základe ktorého by bolo možné penalizáciu zrušiť.

La Castellet 21. júna (TASR) - Taliansky tím Ferrari neuspel s odvolaním voči trestu pre Sebastiana Vettela z Veľkej ceny Kanady seriálu F1. Nemecký pretekár inkasoval za nebezpečný návrat na trať v 48. kole päťsekundovú penalizáciu. Tá ho obrala o celkové prvenstvo aj napriek tomu, že do cieľa prišiel ako prvý. Trest Vettela odsunul na druhé miesto za Lewisa Hamiltona z Mercedesu.



Podľa zástupcov Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) predstavitelia Ferrari neposkytli žiaden nový dôkaz, na základe ktorého by bolo možné penalizáciu zrušiť. Mercedes vďaka triumfu v Kanade vedie v súboji o Pohár konštruktérov práve pred Ferrari o 123 bodov. V tabuľke jednotlivcov je na prvej priečke Hamilton so 162 bodmi, druhý je jeho tímový kolega Vallteri Bottas so ziskom 133 bodov a na treťom mieste sa so ziskom 100 bodov nachádza Vettel. Informáciu priniesla agentúra DPA.