F1: Tretí deň testov v Barcelone skomplikovala nepriazeň počasia

Montmelo 28. februára (TASR) - Tretí deň testovacích jázd monopostov formuly 1 na okruhu Catalunya v Barcelone v stredu nečakane skomplikovala čerstvá snehová pokrývka. Jazdci museli prezuť pneumatiky na mokrú trať, no iba traja z nich sa vydali na okruh.



Podľa informácie agentúry AP to boli dvojnásobný majster sveta Fernando Alonso na McLarene, Daniel Ricciardo na Red Bulle a Švéd Marcus Ericsson zo Sauberu. Ďalší čakali na zlepšenie podmienok.



Tímy okamžite začali rokovať o pridaní ďalšieho testovacieho dňa, to však podlieha ich jednomyseľnému súhlasu. Vo štvrtok má nasledovať posledný testovací deň, budúci týždeň je na programe záverečné štvordňové testovanie tiež v Barcelone. Sezónu otvorí Veľká cena Austrálie v Melbourne 25. marca.