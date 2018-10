F1: V USA sme ku koncu jazdili ako babky, skonštatoval Magnussen

Magnussena po pretekoch v Austine diskvalifikovali, pretože prekročil povolený limit 105 kg paliva o 169 gramov.

Berlín 26. októbra (TASR) - Kevin Magnussen podrobil kritike pravidlá týkajúce sa palivového limitu v F1.



"Ku koncu pretekov v USA sme ja, Sergio Perez a Esteban Ocon jazdili ako babky. Mali sme rovnaký problém. Každý vedel, že útočenie by bolo nezmyselné," citoval slová jazdca tímu Haas internetový portál rp-online.de. "Už to neboli preteky. Nikto neútočil, nikto nebránil. Posledné kolo sme odjazdili na pol plynu. Bol to zlý vtip. Musel som dať dole nohu z plynu, aby som strážil predpísanú spotrebu," dodal 26-ročný Dán.



Magnussena po pretekoch v Austine diskvalifikovali, pretože prekročil povolený limit 105 kg paliva o 169 gramov.