F1: Verstappen vyhral VC Rakúska, ukončil nadvládu Mercedesu

VC Rakúska (71 kôl, 1. kolo - 4,318 km, celkovo 306,5 km):



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1.22:01,822 hod., 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +2,724 sek., 3. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +18,960, 4. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +19,610, 5. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) +22,805, 6. Lando Norris (V.Brit./McLaren), 7. Pierre Gasly (Fr./Red Bull), 8. Carlos Sainz (Šp./McLaren), 9. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo), 10. Antonio Giovinazzi (Tal./Alfa Romeo), 11. Sergio Pérez (Mex./Racing Point), 12. Daniel Ricciardo (Aus./Renault), 13. Nico Hülkenberg (Nem./Renault), 14. Lance Stroll (Kan./Racing Point), 15. Alexander Albon (V. Brit./Toro Rosso), 16. Romain Grosjean (Fr./Haas), 17. Daniil Kvjat (Rus./Toro Rosso) všetci + 1 kolo, 18. George Russell (V. Brit./Williams), 19. Kevin Magnussen (Dán./Haas) obaja + 2 kolá, 20. Robert Kubica (Poľ./Williams) + 3 kolá.

Spielberg 30. júna (TASR) - Holandský jazdec Max Verstappen na Red Bulle triumfoval v nedeľu na Veľkej cene Rakúska F1. Prvým víťazstvom v sezóne ukončil víťaznú sériu Mercedesu, ktorá trvala počas predošlých ôsmich pretekov sezóny a celkovo 11 po sebe. Druhý prišiel do cieľa Monačan Charles Leclerc, pilot Ferrari si po víťazstve v kvalifikácii držal prvú priečku až do 69. kola, v ktorom ho Verstappen pripravil o vedúcu pozíciu. Tretí bol Fín Valtteri Bottas na Mercedese, jeho tímový kolega a líder priebežného poradia Brit Lewis Hamilton skončil na 5. priečke.Leclerc si na štarte postrážil prvú pozíciu, no z druhého miesta štartujúci Verstappen "zaspal" a prepadol sa až na 8. priečku. Nemec Vettel na Ferrari štartoval až z 9. miesta, jeho snahu o stíhaciu jazdu mu v 22. kole mierne skomplikovali mechanici, ktorí ho pri prezúvaní zdržali viac než 6 sekúnd. Leclerc si udržal prvú priečku aj po výmene pneumatík, za ním sa však odohralo viacero súbojov a zmien poradia. Bottas sa do 56. kola držal za Leclercom, potom ho však Verstappen pripravil o pozíciu. Holanďan sa za aplauzu publika v 68. kole pokúsil predbehnúť aj Leclerca, na prvý pokus sa mu to nepodarilo, ale krátko na to už v tvrdom súboji triumfoval Verstappen. V záverečnom kole sa Vettel pokúsil pripraviť Bottasa o pódiové umiestnenie, Fín si však postrážil 3. miesto.Seriál F1 bude pokračovať desiatym podujatím sezóny v nedeľu 14. júla Veľkou cenou Veľkej Británie.