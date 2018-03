F1: Vettel vyhral Veľkú venu Austrálie

Za 30-ročným jazdcom Ferrari prišiel do cieľa 58-kolových pretekov obhajca titulu Brit Lewis Hamilton (Mercedes).

Melbourne 25. marca (TASR) - Nemecký pilot Sebastian Vettel vyhral Veľkú cenu Austrálie, ktorou v poslednú marcovú nedeľu odštartoval nový ročník majstrovstiev sveta Formuly 1.



Za 30-ročným jazdcom Ferrari prišiel do cieľa 58-kolových pretekov obhajca titulu Brit Lewis Hamilton (Mercedes), na treťom mieste skončil Vettelov tímový kolega Fín Kimi Räikkönen. Vettel dosiahol 48. prvenstvo v kariére a jubilejné 100. pódiové umiestnenie. Po rokoch 2011 a 2017 sa v melbournskom Albert Parku tešil z tretieho víťazstva.



Hamilton odštartoval z pole position, ktorú si vyjazdil v sobotňajšej kvalifikácii pred Räikkönenom a Vettelom. V úvodnej zákrute si skúsene ustrážil vedúcu pozíciu, po štarte neprišlo k žiadnym kolíziám či nárazom a preteky plynulo pokračovali. Už v 6. kole sa však skončili pre Rusa Sergeja Sirotkina, debutant v seriáli odstavil svoj monopost pre problémy s brzdami. V 10. kole Max Verstappen dostal v druhej zákrute "hodiny" a mal šťastie, že do neho zozadu nenarazil Romain Grosjean, no zaváhanie stálo Holanďana prepad zo štvrtého na ôsme miesto. Hamilton odpovedal na najrýchlejšie kolo Räikkönena rovnakou mincou a na čele si budoval náskok pred dvojicou jazdcov Ferrari. Zlý deň mali mechanici stajne Haas, ktorí Kevinovi Magnussenovi a následne aj Grosjeanovi zle upevnili pneumatiky a "postarali" sa o ich predčasný koniec v pretekoch. Magnussen mal pritom solídne vyhliadky na bodový zisk, odstúpil z priebežného štvrtého miesta.



Virtuálne safety car využil Vettel na návštevu v boxoch, ktorá sa zo strategického hľadiska ukázala ako správne načasovaná. Na trať sa vrátil pred Hamiltonom, ktorý v tej chvíli nemohol ísť plnou rýchlosťou. Nemeckému pilotovi hral do kariet aj fakt, že mal obuté nové pneumatiky. Neublížil mu tak ani reštart pretekov v 32. kole, hoci sa Hamilton hotoval prinavrátiť si vedenie, na Vettela sa nevedel natlačiť. Räikkönen stratil kontakt s vedúcou dvojicou a vypadol z boja o prvé miesto, dokonca si musel dávať pozor na dobiedzajúceho Daniela Ricciarda. Dramatický súboj štvornásobných majstrov sveta gradoval. Hamilton v jednej zo zákrut prebrzdil a namiesto priblíženia sa k Vettelovi jeho manko narástlo na viac ako dve sekundy. Epizódne sa ešte vrátil do hry o triumf, ale štyri kolá pred cieľom rezignoval a uspokojil sa s druhým miestom. Pódium doplnil Räikkönen.



Nasledujúcou zastávkou v kalendári F1 je Veľká cena Bahrajnu v Sachire (8. apríla).