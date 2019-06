FANTÁZIA: Hokejbalisti Slovenska zdolali Kanadu a postúpili do finále

Na snímke vľavo slovenský reprezentant v hokejbale Patrik Svitana oslavuje so spoluhráčmi vyrovnávajúci gól na 1:1 v zápase majstrovstiev sveta v hokejbale mužov Slovensko - Kanada v Košiciach v piatok 21. júna 2019. Foto: TASR - Milan Kapusta

MS - muži - semifinále:

Slovensko - Kanada 6:1 (1:1, 1:0, 4:0)



Góly: 15. Svitana (Lipták, Doskočil), 19. Teplický (Oravec), 33. Martinusík (Svitana, Rampáček), 33. Lipták, 37. Lipták (Oravec), 42. Oravec (z trestného strieľania) - 6. Hannon (Maiolino)



Zostava SR: Polc - Minárik, Salajka, Bujdák, Blahut, Vidlár, Gajdoš, Doskočil, Horváth - Rampáček, Piják, Martinusík - Božik, Rufati, Lipták - Teplický, Svitana, Oravec - Poliaček, Cíbik, Tomka - Vozár, Olejník

Košice 21. júna (TASR) - Slovenskí hokejbalisti zvíťazili v piatok v semifinále MS v Košiciach nad Kanadou 6:1. Najvýraznejšie sa na triumfe Slovákov podieľal Matúš Lipták, autor dvoch gólov a asistencie. Kanaďania sa dostali do vedenia v 6. minúte, potom však padali góly iba do ich siete.V boji o zlato sa Slováci stretnú v sobotu o 19.00 h s víťazom piatkového večerného súboja Česko - Fínsko (20.00 h).hlasy po zápase:Mojmír Hojer, tréner SR: "Chalanom sme ani nemuseli nič hovoriť. Pochopili, o čo hrajú. Každý jeden hráč sa hádzal do striel, hrali neuveriteľne obetavo. Som na nich pyšný."Michal Salajka, obranca SR: "Fantastický výkon, každý jeden hráč dal do toho všetko. Neskutočná obetavosť nás hnala dopredu, zvíťazili sme úplne zaslúžene."