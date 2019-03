FANTÁZIA: Vlhová ovládla obrovský slalom v Špindlerovom Mlyne

Na snímke slovenský fanúšik s maketou slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v 2. kole obrovského slalomu žien na Svetovom pohári v alpskom lyžovaní 8. marca 2019 v Špindlerovom Mlyne. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší na pódiu z víťazstva v obrovskom slalome žien na Svetovom pohári v alpskom lyžovaní 8. marca 2019 v Špindlerovom Mlyne. Foto: TASR/Martin Baumann

Výsledky obrovského slalomu SP v Špindlerovom Mlyne:



1. Petra VLHOVÁ (SR) 2:24,69 min, 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,11 s, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,60, 4. Federica Brignoneová (Tal.)+1,49, 5. Meta Hrovatová (Slovin.) +1,83, 6. Eva-Maria Bremová (Rak.) +1,97, 7. Tessa Worleyová (Fr.) +2,18, 8. Katharina Truppeová +2,49, 9. Ricarda Haaserová (obe Rak.) +2,62, 10. Frida Hansdotterová (Švéd.) +2,68



celkové poradie SP (po 29 z 34 súťaží): 1. Shiffrinová 1854, 2. VLHOVÁ 1175, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 863, 4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 697, 5. Brignoneová 686, 6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 675



poradie v obrovskom slalome (7 z 8): 1. Shiffrinová 515, 2. VLHOVÁ 418, 3. Worleyová 410, 4. Brignoneová 360, 5. Rebensburgová 335, 6. Mowinckelová 277

Bratislava 8. marca (Teraz.sk/TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vybojovala v piatok svoj tretí triumf v obrovskom slalome Svetového pohára. V českom stredisku Špindlerov Mlyn zaregistrovala nedávna majsterka sveta svoje celkovo deviate víťazstvo v pretekoch SP a piate v tejto zime, zdobí ju už 23 pódiových umiestnení v prestížnom seriáli.Vlhová má už tretí triumf v technicky najvýraznejšej alpskej disciplíne, v ktorej na pódiové priečky prenikla v tejto sezóne. Podobne ako na šampionáte v Are odstavila aj v "Špindli" víťazné ambície Nemky Viktorie Rebensburgovej, ktorú zdolala celkovo o 11 stotín, 6 desatín stratila na treťom mieste Mikaela Shiffrinová. Fenomenálna Američanka má po veľkom glóbuse a malom za slalom na dosah aj sezónnu trofej za "obrák", vo finále v tretiu marcovú nedeľu v andorrskom Soldeu jej aj pri víťazstve Vlhovej stačí bodovať v redukovanom poradí prvej pätnástky, ak by to však nezvládla, "guľu" by pri vlastnom triumfe uchmatla Slovenka.Dvadsaťtriročná šampiónka predviedla fantastickú jazdu najmä v 1. kole. Na náročnej trati s ťažkým povrchom napriek veľkej chybe nadelila výrazné odstupy svojim priamym rivalkám v boji o malú sezónnu trofej. Shiffrinová figurovala na 4. pozícii so stratou 1,33 s, Francúzka Tessa Worleyová na 6. priečke stratila až 1,81 s. Slovenská zjazdárka predviedla ozaj formát hodný majsterky sveta, plus aj niečo navyše, lebo už po niekoľkých sekundách takmer ležala na snehu, keď príliš zatlačila na vnútornú lyžu. Nebola to ale klasická školácka chyba, skôr zaváhanie v snahe vyťažiť maximum tempa na plochom úseku. Stratila síce z okamžitého času, ale v širšom oblúku dokázala chybu skvele skorigovať a odvtedy už išla famózne. Agresívne a s udržanou líniou nasadzovala oblúky vysoko a o okamih rýchlejšie ako súperky. Na prvom medzičase krátko po chybe bola ešte v závoze 59 stotín za vedúcou Rebensburgovou, ktorej uchmatla vo februári zlato na šampionáte, a hoci Nemka išla celý čas na doraz, v cieli mala slovenská lyžiarska superstar náskok 48 stotín, Talianka Federica Brignoneová stratila už nad sekundu (1,09 s).Nečakane neistý výkon podala fenomenálna Shiffrinová, nie ani tak z hľadiska chýb ako prístupu. Od začiatku bolo zrejmé, že až príliš rešpektuje náročné okolnosti súťaže a po pomerne vlažnom prejazde úvodnej tretiny kopca predviedla v zatvorených bránkach aj sériu zaváhaní. Do cieľa prišla s "tvrdými" nohami a pristála celým telom v snehu. No druhú jazdu naopak zvládla brilantne a najlepším časom kola sa katapultovala na stupne. Ďalším svojim maximom ju odstavila Rebensburgová a v polovici jazdy vedúcej pretekárky to vyzeralo na zmenu. Vlhovú v hornom úseku tentoraz zradilo niekoľko drobnejších zaváhaní na už rozbitej trati, ale nestratila nič zo svojej fazóny gradovania jazdy. Dole bola opäť najrýchlejšia a celkovo šiesty čas kola jej stačil na výslednicu, ktorá v cieli potešila tisíce slovenských priaznivcov.