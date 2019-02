FANTÁZIA: Vlhová so Shiffrinovou ovládli obrovský slalom v Maribore

Obe zjazdárky dosiahli v súčte oboch kôl rovnaký čas 2:31,31 min, tretie miesto obsadila s odstupom 93 stotín sekundy Nórka Ragnhild Mowinckelová.

Bratislava 1. februára (Teraz.sk/TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová spoločne s Američankou Mikaelou Shiffrinovou zvíťazili v piatkovom obrovskom slalome Svetového pohára v Maribore. Obe zjazdárky dosiahli v súčte oboch kôl rovnaký čas 2:31,31 min, tretie miesto obsadila s odstupom 93 stotín sekundy Nórka Ragnhild Mowinckelová.



Dvadsaťtriročná Vlhová dosiahla svoje druhé víťazstvo v obrovskom slalome v kariére, premiérovo triumfovala na konci minulého roka v Semmeringu. Celkovo zvíťazila ôsmykrát na podujatí SP, líderka celkového poradia SP Shiffrinová sa na najvyšší stupienok postavila 55-krát.



Slovenská lyžiarka figurovala po 1. kole na druhej pozícii. Za vedúcou Mikaelou Shiffrinovou z USA zaostala o 48 stotín sekundy. Preteky v Slovinsku poznamenal dážď, no renkingovo najlepšie lyžiarky v tejto disciplíne ešte súťažili na pevnej trati. Z elitnej žrebovanej sedmičky nezvládli ľadové nástrahy Federica Brignoneová ani Viktoria Rebensburgová, čas na porovnanie opäť stanovila čistou jazdou suverénna víťazka predchádzajúceho "obráku" Shiffrinová. Vlhová so štartovým číslom 7 sa v úvode držala na jej úrovni, za druhým medzičasom však prešla niektoré bránky o čosi širšie a to ju stálo odstup, ktorý v závere skresala pod polsekundy. Okrem nej sa k Američanke ako-tak priblížila jedine Worleyová, všetky ďalšie pretekárky nabrali viac než sekundové manko.



V druhom kole predviedla Vlhová najlepšiu jazdu, Shiffrinová štvrtú, čo v konečnom súčte znamenalo rovnaký čas a spoločný triumf dvoch veľkých rivaliek v prebiehajúcej sezóne.