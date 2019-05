Fanúšikovi Newcastlu zakázali za rasizmus päť rokov navštevovať zápasy

Newcastle informoval, že bez ohľadu na súdny zákaz odoprie Collinsovi svoje domáce zápasy na neurčitý čas.

Newcastle upon Tyne 26. mája (TASR) - Fanúšikovi anglického futbalového klubu Newcastle United zakázali na päť rokov vstup na všetky štadióny za rasizmus. Michaela Collinsa usvedčili, že počas májového ligového zápasu s Liverpoolom urážal súperových hráčov tmavej pleti. Súd mu navyše vymeral pokutu 550 libier.



Newcastle informoval, že bez ohľadu na súdny zákaz odoprie Collinsovi svoje domáce zápasy na neurčitý čas. "St. James Park je miesto, kde je radosť sledovať futbal. Spravíme všetko, aby to tak zostalo pre všetkých ľudí," citovalo stanovisko klubu periodikum The Independent.