Fanúšikovia Lazia Rím opäť s prejavmi antisemitizmu

Urážky namierené na políciu boli zasa údajne odpoveďou na potýčky, ktoré sa odohrali v utorok počas osláv 119. výročia klubu. Nejde o prvý prejav antisemitizmu zo strany fanúšikov Lazia.

Rím 12. januára (TASR) – Skupina fanúšikov futbalového klubu Lazio Rím sa počas sobotňajšieho osemfinálového zápasu Talianskeho pohára proti treťoligovej Novare (4:1) prezentovala hanlivými pokrikmi na adresu Židov a polície. Pokriky zo sektoru Curva Nord, v ktorom sa sústredí tvrdé jadro “Biancocelesti“ mali byť reakciou na letáky s podobnými urážkami, ktoré rozdávali fanúšikovia mestského rivala AS. Informovala agentúra DPA.



Urážky namierené na políciu boli zasa údajne odpoveďou na potýčky, ktoré sa odohrali v utorok počas osláv 119. výročia klubu. Nejde o prvý prejav antisemitizmu zo strany fanúšikov Lazia. Na jeseň roku 2017 sa v tom istom sektore objavili nálepky zobrazujúce Annu Frankovú v drese AS Rím a sloganom "Fanúšikovia AS sú Židia". Výsledkom bola pokuta 50-tisíc eur a zákaz vstupu na štadión pre trinásť fanúšikov v rozmedzí 5 až 13 rokov.