Fanúšikovia Liverpoolu sa nedostanú do Kyjeva, letisko nestíha

Kyjev 25. mája (TASR) - Tisícky fanúšikov FC Liverpool zostali doma po tom, čo zrušili ich lety do Kyjeva na finále Ligy majstrov. Letisko Boryspil totiž nie je schopné prijať zvýšený počet letov z Anglicka.



Britské médiá informovali, že starosta Liverpoolu Joe Anderson údajne spolupracoval so starostom mesta Kyjev, bývalý šampiónom ťažkej váhy v boxe Vitalijom Kličkom, aby našli riešenie. "Viem, že klub sa snaží čo najviac, aby vyriešil túto vec," povedal tréner "červených diablov" Jürgen Klopp novinárom.



Fanúšikovia zaplatili za letenku a lístok 2300 eur. Kapitán Liverpoolu Jordan Henderson uviedol, že sa všetko vyrieši: "Naši fanúšikovia zohrali veľkú úlohu v tom, že sme sa dostali tak ďaleko. Môžu vytvoriť atmosféru podobnú na Anfield Road, to by bola naša veľká výhoda."



Kritiku na vzniknutú situáciu si neodpustil ani kapitán Realu Madrid Sergio Ramos: "Ak sa chcete dostať do niektorých krajín, nie je to vždy bez komplikácií. Som si istý, že mnohí fanúšikovia by súhlasili, keby sa hralo niekde bližšie. Toto by bolo možné vziať do úvahy pri organizovaní finálových zápasov. Pre divákov je ich klub najväčšou láskou."