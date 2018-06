Futbaloví fanúšikovia sa v cestovaní po Rusku strácajú

Traja čínski turisti, ktorí si na vlakovej stanici kúpili lístky do Vologdu namiesto do 1500 kilometrov vzdialeného Volgogradu.

Moskva 26. júna (TASR) - Futbaloví fanúšikovia, ktorých do Ruska prilákal svetový šampionát, sa na vlastnej koži presviedčajú, aké náročné je cestovanie po najrozľahlejšej krajine sveta.



Skupina španielskych fanúšikov a predtým aj niekoľko priaznivcov Švajčiarska, si omylom zarezervovalo hotel v meste Rostov Velikij, ktoré je vzdialené 1300 kilometrov od dejiska šampionátu Rostovu nad Donom. Strateným fanúšikom pomohli v zúfalej situácii taxikári a lokálne pohotovostné služby a dopravili fanúšikov tam, kam chceli ísť - do Rostova nad Donom.



Hotely v Rostove Velikij údajne nenechali situáciu na náhodu a pozorne študujú rezervácie nových hostí, ktorých varujú ešte pred príchodom, aby sa nepomýlili. Informovali o tom ruské médiá.



Podobnú chybu spravili aj traja čínski turisti, ktorí si na vlakovej stanici kúpili lístky do Vologdu namiesto do 1500 kilometrov vzdialeného Volgogradu. V miestnych médiách sa preslávil aj učiteľ angličtiny Anton Lebedev z mesta Saransk, ktorý pomohol skupinke fanúšikov z Kolumbie. Tí si zarezervovali hotel na predmestí Saransku v časti Penza a nie v susednom hlavnom meste Penza, ktoré je vzdialené 150 kilometrov. Lebedev pozval juhoamerických fanúšikov domov, neskôr vysvitlo, že jedným z nich bol Hector Mantilla Rueda, primátor mesta Floridablanca, ktoré má podobne ako Saransk približne 300.000 obyvateľov.