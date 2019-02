Farkašová získala cenu Laures spolu s Djokovičom či Bilesovou

Cena sa udeľuje paralympionikom za výnimočné výkony a silné vodcovské kvality.

Monte Carlo 18. februára (TASR) - Slovenská zrakovo znevýhodnená lyžiarka Henrieta Farkašová získala prestížne ocenenie Laureus World Sport Award pre športovú osobnosť roka so zdravotným znevýhodnením. Cena sa udeľuje paralympionikom za výnimočné výkony a silné vodcovské kvality.



Tridsaťdvaročná Slovenka uspela v konkurencii, ktorú jej tvorili holandská tenistka na vozíčku Diede De Grootová, zrakovo znevýhodnený kanadský bežec na lyžiach Brian McKveer, telesne znevýhodnená bežkyňa na lyžiach Oksana Mastersová z USA, grécky hráč boccie Grigorios Polychronidis a nemecký telesne znevýhodnený skokan do diaľky Markus Rehm. Na ZOH 2018 v Pjongčangu získala Slovenka spolu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou štyri zlaté a jednu striebornú medailu.



"Ja som ešte teraz rozklepaná a ďakujem za standing ovations. Som poctená a nadšená touto cenou. Ďakujem akadémii, že sme sa mohli zaradiť medzi najlepších športovcov sveta. Ďakujem Natálii, že to so mnou ťahá už 11 rokov. Naša desiata jubilejná sezóna bola naozaj výnimočná. Ďakujem môjmu tímu aj trénerovi," povedal Farkašová priamo na pódiu po prebratí ceny.



V kategórii Športovec roka získali cenu americká gymnastka Simone Bilesová a tenisový svetový hráč číslo jeden Novak Djokovič zo Srbska. Už 15-násobný grandslamový víťaz a zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu vyrovnal rekord Usaina Bolta, keď triumfoval v tejto ankete štvrtýkrát. V kategórii tímov uspeli francúzski futbaloví majstri sveta.



Bilesová získala ocenenie po druhý raz v kariére, premiérovo sa radovala pred dvoma rokmi. Vlani získala na MS štyri zlaté, striebornú a bronzovú medailu. Na jubilejnom dvadsiatom ročníku sa dočkala ocenenia v kategórii "športový duch" aj americká lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorá minulý týždeň ukončila kariéru. Cenu za celoživotné dielo si prevzal futbalový tréner Arsene Wenger.



Medzi laureátmi sa ocitla aj jednotka rebríčka WTA Naomi Osaková v kategórii najlepšieho výkonnostného pokroku. Za návrat roka označili Tigera Woodsa. Americký golfista získal ocenenie pre najlepšieho športovca v roku 2000 vôbec ako prvý.