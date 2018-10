Fasel bude rokovať s Bettmanom o zápasoch medzi víťazmi KHL a NHL

Pokúsime sa usporiadať takéto zápasy. Vidieť konfrontáciu medzi Európou a Severnou Amerikou, to bude výzva, uviedol Fasel.

Bratislava 31. októbra (TASR) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel sa plánuje stretnúť s komisárom NHL Garym Bettmanom. Spolu chcú diskutovať o možnosti odohrať zápasy medzi víťazmi KHL a NHL. Uviedli to viaceré ruské médiá.



"Fanúšikovia sú dôležití pre hokejistov, ako aj pre všetkých športovcov. Je skvelé, že KHL začala propagovať svoju značku v západnej Európe. Je to nadnárodná súťaž a nápad odohrať zápasy v Rakúsku, Estónsku a čoskoro aj vo Švajčiarsku je dobrý krok," uviedol Fasel a dodal: "Či môžu hrať SKA Petrohrad alebo CSKA Moskva s tímami NHL? Prečo nie? Bude zaujímavé dať fanúšikom možnosť vidieť hokej tejto úrovne. Vo štvrtok idem do Helsínk a opäť o tom budem diskutovať s Garym Bettmanom. Snažili sme sa to urobiť mnohokrát. Pokúsime sa usporiadať takéto zápasy. Vidieť konfrontáciu medzi Európou a Severnou Amerikou, to bude výzva."