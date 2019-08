FC Porto opäť lovilo v Mexiku, prišiel Kolumbijčan Uribe

V novom pôsobisku podpísal 4-ročný kontrakt.

Porto 5. augusta (TASR) - Kolumbijský futbalista Mateus Uribe prestúpil za 9 miliónov eur z mexického klubu America do tímu portugalského vicemajstra FC Porto. V novom pôsobisku podpísal 4-ročný kontrakt.



Dvadsaťosemročný stredopoliar by mal v Porte nahradiť Hectora Herreru, ktorý odišiel do Atletica Madrid. Uribe je po brankárovi Agustinovi Marchesinovi druhá letná akvizícia "drakov" z klubu America. Informovala o tom agentúra AFP.