FED CUP: Cibulkovej sa bude cnieť za fanúšikmi a behom s vlajkou

Dominika Cibulková je najmladšia debutantka v slovenskej fedcupovej histórii.

Bratislava 22. apríla (TASR) - Dominike Cibulkovej sa po ukončení fedcupovej kariéry bude najviac cnieť za fanúšikmi a behom s národnou vlajkou, ktorý neodmysliteľne patrí k víťazným zápasom. Slovenská tenistka priznala, že najmä pred domácimi duelmi cítila zvýšenú nervozitu.



"Obávala som sa, či to zvládnem. Keď to dobre dopadlo, vždy mi spadol kameň zo srdca. Rovnaké to bolo aj teraz pred súbojom proti Brazílii. Pred úvodnou dvojhrou proti Caroline Meligeniovej Alvesovej som bola veľmi nervózna. Rozlúčkový fedcupový zápas proti Beatriz Haddadovej Maiovej bol špecifický. Nerada dávam emócie mimo kurtu. Radšej si to užívam v takom malom kruhu môjho tímu a rodiny. Som však rada, že ľudia prišli, že som im ukázala dobrý tenis a vybojovala pre Slovensko dva body."



Hovorí sa, nikdy nehovor nikdy, no Cibulková tvrdí, že jej rozhodnutie ukončiť fedcupovú kariéru je definitívne, aj keby sa ju niekto v budúcnosti pokúšal "zlomiť". "Keď som sa už takto rozhodla, tak to tak bude. Posledné dva fedcupové zápasy boli krásne, ale keď som už dala raz slovo, tak ho dodržím."



Cibulková je najmladšia debutantka v slovenskej fedcupovej histórii. Na premiérový zápas na pôde Thajska v júli 2005 nastúpila ako 16-ročná. V prestížnej tímovej súťaži odohrala 22 stretnutí. Vo dvojhre má bilanciu 22 víťazstiev a 11 prehier, vo štvorhre jedno víťazstvo a osem prehier.