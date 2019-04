FED CUP: Tenistky SR nastúpia proti Brazílii v tejto zostave

Víťaz zápasu sa udrží medzi druhou najlepšou svetovou osmičkou.

Bratislava 10. apríla (TASR) - Kvarteto slovenských tenistiek Dominika Cibulková, Viktória Kužmová, Anna Karolína Schmiedlová, Magdaléna Rybáriková figuruje v nominácii na barážový duel o účasť v II. svetovej skupine Pohára federácie. Hrať sa bude 20.-21. apríla na antuke v AXA aréne bratislavského NTC. Víťaz zápasu sa udrží medzi druhou najlepšou svetovou osmičkou.



Líderkou brazílskeho družstva by mala byť Beatriz Haddadová Maiová. Okrem nej sú v predpokladanej nominácii Carolina Meligeniová Rodriguesová Alvesová, Gabriela Ceová, Luisa Stefaniová a Thaisa Grana Pedrettiová. Sobotňajší i nedeľňajší program odštartuje o 13.00 h, Hlavným rozhodcom bude Kanaďan William Coffey, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Poľka Marta Mrozinská a Francúz Manuel Absolu.



Slovenky vo februári prehrali v stretnutí 1. kola II. svetovej skupiny v Rige s domácim Lotyšskom 0:4 a musia absolvovať záchranárske práce. V aréne Riga slovenskému kapitánovi Matejovi Liptákovi chýbali Cibulková i Rybáriková. Kužmová, ktorá mala byť pôvodne slovenskou jednotkou, napokon nemohla nastúpiť pre pľuzgier na ruke. Brazília si zabezpečila účasť v baráži o II. svetovú skupinu vďaka triumfu na turnaji americkej zóny na antuke v kolumbijskom Medelline. Vo finále zvíťazila nad Paraguajom 2:0.



Slovenský kapitán Lipták je rád, že proti Brazílii bude mať k dispozícii najlepšie hráčky. "Vyzerá to tak, že po dlhšom čase sa nám podarí zostaviť najsilnejší možný tím. Všetky baby mi prisľúbili účasť. Ako piata hráčka sa s nami bude pripravovať Rebecca Šramková. Oficiálnu prípravu odštartujeme v pondelok 15. apríla. Zoberieme aj sparing, lebo Haddmadová Maiová je ľaváčka. Verím, že antukový dvorec bude hotový už tento piatok a budeme môcť na ňom začať trénovať. Viki Kužmová je na turnaji v Lugane, Kaja Schmiedlová v Bogote. Pevne verím, že potvrdíme úlohu favorita. Fed Cup je niečo iné ako bežný turnaj, hráčky môžu podať nadštandardné výkony. V budúcom roku by malo prísť k zmene formátu súťaže po vzore Davisovho pohára, malo by sa hrať turnajovým spôsobom. Aj preto je zápas s Brazílčankami pre nás veľmi dôležitý," zdôraznil Lipták.



Cibulkovej rozhodnutie ukončiť fedcupovú kariéru sa nezrodilo zo dňa na deň. "S touto myšlienkou som koketovala už dlhší čas. Teraz nastal ten správny čas zrealizovať ju. Veľmi sa teším, že sa budem môcť rozlúčiť s Fed Cupom pred slovenskými fanúšikmi, ktorí mi dlhé roky fandia a sledujú moje zápasy. Pohár federácie bol pre mňa vždy veľká motivácia, v tejto súťaži som vyrastala. Bolo by skvelé, keby rozlúčka mala víťaznú príchuť. Určite tam budú emócie. Z Brazílčaniek poznám iba Haddadovú. Je to ľaváčka, budem sa snažiť na ňu čo najlepšie pripraviť. Ostatné brazílske hráčky sú pre mňa veľká neznáma."