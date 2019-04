FED CUP: Zápas SR s Brazíliou otvoria Cibulková a Meligeniová Alvesová

Barážový zápas o účasť v II. svetovej skupine Pohára federácie



SLOVENSKO - Brazília



sobota 13.00 Dominika Cibulková - Carolina Meligeniová Rodriguesová Alvesová, Viktória Kužmová - Beatriz Haddadová Maiová



nedeľa 13.00 Cibulková - Haddadová Maiová, Kužmová - Meligeniová Rodriguesová Alvesová



Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Haddadová Maiová, Luisa Stefaniová

Bratislava 19. apríla (TASR) - Slovenská tenisová jednotka Dominika Cibulková a brazílska dvojka Carolina Meligeniová Rodriguesová Alvesová nastúpia v sobotu o 13.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre barážového zápasu o účasť v II. svetovej skupine Pohára federácie. V druhom singli si na antuke v AXA aréne bratislavského NTC zmerajú sily slovenská dvojka Viktória Kužmová a brazílska jednotka Beatriz Haddadová Maiová. Rozhodol o tom piatkový žreb.Nedeľňajší program odštartuje o 13.00 h duelom tímových jednotiek Cibulkovej a Haddadovej Maiovej, po nich by sa mali predstaviť Kužmová s Meligeniovou Rodriguesovou Alvesovou. Do záverečnej štvorhry nominoval slovenský kapitán Matej Lipták pár Kužmová, Magdaléna Rybáriková. Brazílska kapitánka Roberta Burzagliová predbežne nahlásila tandem Haddadová Maiová, Luisa Stefaniová. Cibulková absolvuje v súboji s Brazílčankami fedcupovú rozlúčku. Hlavným rozhodcom stretnutia bude Kanaďan William Coffey, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Poľka Marta Mrozinská a Francúz Manuel Absolu.Slovenský kapitán počítal s tým, že vo dvojhrách nastúpia za Brazíliu Haddadová Maiová s Meligeniovou Alvesovou." uviedol Lipták.Cibulková je rada, že v sobotu začne. "Kužmovú potešila, že nastúpi ako druhá.Brazílsku kapitánku Burzagliovú slovenská nominácia do dvojhier neprekvapila. "Slovenky vo februári prehrali v stretnutí 1. kola II. svetovej skupiny v Rige s domácim Lotyšskom 0:4 a musia absolvovať záchranárske práce. V aréne Riga slovenskému kapitánovi Matejovi Liptákovi chýbali Cibulková i Rybáriková. Kužmová, ktorá mala byť pôvodne slovenskou jednotkou, napokon nemohla nastúpiť pre pľuzgier na ruke. Brazília si zabezpečila účasť v baráži o II. svetovú skupinu vďaka triumfu na turnaji americkej zóny na antuke v kolumbijskom Medelline. Vo finále zvíťazila nad Paraguajom 2:0.