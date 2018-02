FED CUP: Tenistky SR sa v baráži predstavia v Bielorusku

Žreb baráže o svetovú skupinu Pohára federácie:



Bielorusko - SLOVENSKO

Rumunsko - Švajčiarsko

Austrália - Holandsko

Taliansko - Belgicko

Londýn 13. februára (TASR) - Slovenské tenistky sa v baráži o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie (21.-22. apríla) predstavia v Bielorusku. Rozhodol o tom utorňajší žreb v londýnskom sídle ITF, pri ktorom boli Slovenky nenasadené. Okrem Bielorusiek ešte mohli naraziť na Švajčiarsko, Holandsko alebo Belgicko. Doma by hrali iba so Švajčiarkami.Slovenský tím počas uplynulého víkendu zvíťazil v dueli 1. kola II. svetovej skupiny v bratislavskom NTC nad Ruskom 4:1 a po druhý raz za sebou bude bojovať o návrat medzi elitnú osmičku. Vlani podľahol v baráži doma Holanďankám 1:4. Nádej zahrať si v roku 2018 medzi elitou definitívne zhasla na augustovom valnom zhromaždení ITF v Hočiminovom meste. Vo Vietname totiž neschválili návrh na rozšírenie svetovej skupiny z ôsmich na šestnásť tímov.S Bieloruskami, ktoré v minulom roku postúpili až do finále Fed Cupu, majú Slovenky priaznivú bilanciu 1:0. V roku 2004 ich zdolali na antuke Slávie STU Bratislava 4:0. Bielorusky hrávajú domáce zápasy v aréne Čižovka v Minsku. V 1. kole svetovej skupiny v nej podľahli Nemecku 2:3. Ich jednotkou je v aktuálnom svetovom rebríčka WTA Aleksandra Sasnovičová, ktorá je na 46. mieste, Aryna Sobolenková je 63., dvojnásobná víťazka Australian Open a najväčšia bieloruská hviezda Victoria Azarenková je až na 207. priečke.Slovenský kapitán Matej Lipták na margo žrebu uviedol.povedal pre TASR Lipták.Viktória Kužmová, ktorá získala proti Ruskám rozhodujúci tretí bod, očakáva v Bielorusku náročný zápas.povedala odchovankyňa košického tenisu pre www.starsforstars.eu.Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška si želal, aby Liptákove zverenky hostili Švajčiarsko.povedal pre TASR Moška.