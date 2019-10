Federera potešil Murrayho prvý titul po hektickom období

Bazilej 22. októbra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer vyjadril uznanie Andymu Murraymu za titul na turnaji ATP v Antverpách. Brit začiatkom roka absolvoval operáciu bedra, ktorá mu mala zachrániť kariéru. Podarila sa a 32-ročná bývalá svetová jednotka zavŕšila návrat nedeľným víťazstvom.



Vo finále Murray zdolal Stana Wawrinku. Federera zamrzela prehra jeho priateľa, no z Britovho úspechu neskrýval radosť. "Bol som síce rozpoltený, keď Stan prehral, ale pre Andyho je to skvelá cesta k návratu. Je vynikajúce, čo sa mu podarilo," citovala Federera agentúra AFP.



Federera prekvapila Murrayho kondícia. "Potešilo ma, že ho vidím zdravého. Pamätám si ho v šatni na Australian Open, keď hral cez bolesť a v päťsetovej bitke prehral. Nebolo to veľmi príjemné preňho, ale ani pre nás súperov. Som naozaj rád, že mu je lepšie," dodal Federer.