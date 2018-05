Fehérváry sa zachoval chlapsky: Druhý gól beriem na seba

Asistencie ho potešili, ale ešte väčšiu radosť mal z trojbodového triumfu.

Kodaň 8. mája (TASR) - Martin Fehérváry si pripísal na konto prvé body na majstrovstvách sveta v Dánsku. Najmladší hráč slovenského výberu asistoval na dva góly pri triumfe nad Rakúskom, no zažil aj horšiu chvíľku. V 42. minúte neubránil Petra Schneidera, ktorý strelil kontaktný gól na 2:3 a ešte poriadne zdramatizoval duel.



Osemnásťročný mladík sa po zápase zachoval chlapsky, nevyhováral a priznal, že to bola jeho chyba. "Bol to môj gól, beriem plnú zodpovednosť. Zle som to prečítal, mal veľkú rýchlosť, ja som už išiel dozadu a vtedy mi to strhol na stred. Ako to spravil, tak mi vypadla hokejka a nemohol som mu už ani vypichnúť puk. Beriem to na seba a musím sa z toho poučiť," sypal si popol na hlavu.



Rakúšania práve po tomto momente pridali a až do záverečných sekúnd bojovali o vyrovnanie. "Keď sa súper dotiahne, alebo má trochu viac z hry, tak občas býva také opadnutie. No našťastie to vyšlo. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali za tri body. Veľmi nám to pomôže aj v tabuľke," pokračoval.



Fehérváry sa stal "mužom momentu" už dvakrát predtým. Zaujala najmä jeho výborná krížna prihrávka, ktorou našiel Ladislava Nagya pred gólom Tomáša Jurča na 2:1. "Nebol to signál. Bolo to po hre 4 na 4, naši striedali a prihrali mi spoza bránky. Ja už som videl voľného Laciho na druhej strane a hodil som mu to tam. Potom ma za to aj pochválil."



Pri treťom góle Slovákov nahral zase Christiánovi Jarošovi. "Chalani z Popradu tam spravili výbornú akciu, Patrik Svitana zabojoval, prihral mi, Jaroš bol na druhej strane, snažil som sa mu to posunúť a on to trafil," opísal situáciu.



Asistencie ho potešili, ale ešte väčšiu radosť mal z trojbodového triumfu. "Hlavne sme konečne vyhrali. Som rád, že sa mi podarili tie dve prihrávky a že z nich boli góly. Snažím sa stále hrať svoju hru, hrať jednoducho zodpovedane a pomáhať tímu," dodal.