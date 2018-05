Sedemdesiatšesťročný Ferguson sa s "červenými diablami" rozlúčil v roku 2013

Manchester 5. mája (TASR) - Bývalý futbalový tréner Alex Ferguson dostal krvácanie do mozgu a musel sa podrobiť operácii. Zákrok prebehol bez komplikácií, no dlhoročný úspešný kouč Manchestru United musí zostať na jednotke intenzívnej starostlivosti, aby sa jeho stav optimalizoval.



"Jeho rodina v tejto záležitosti žiada o súkromie," cituje agentúra AP vyhlásenie klubu. Sedemdesiatšesťročný Ferguson sa s "červenými diablami" rozlúčil v roku 2013. Na Old Trafford pôsobil 26 rokov.