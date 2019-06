Fernando Torres ukončil kariéru, podrobnosti vysvetlí v nedeľu

Torres je v súčasnosti hráč japonského klubu Sagan Tosu a v nedeľu na tlačovej konferencii vysvetlí podrobnosti svojho rozhodnutia.

Madrid 21. júna (TASR) - Španielsky futbalista Fernando Torres oznámil ukončenie kariéry. Tridsaťpäťročný útočník o tom informoval v piatok prostredníctvom videa na sociálnych sieťach. Torres je v súčasnosti hráč japonského klubu Sagan Tosu a v nedeľu na tlačovej konferencii vysvetlí podrobnosti svojho rozhodnutia.



Kariéru začal v Atleticu Madrid, odtiaľ sa v roku 2007 presťahoval do FC Liverpool a potom do Chelsea Londýn. V národnom tíme Španielska získal v roku 2010 titul majstra sveta a má aj titul európskeho šampióna z rokov 2008 a 2012. Vo finále ME 2008 strelil rozhodujúci gól stretnutia, Španieli v ňom zdolali Nemecko 1:0.