FIA schválila novinku: Jazdec s najrýchlejším kolom získa bod navyše

Melbourne 8. marca (TASR) - Už v novej sezóne seriálu MS formuly 1 by si mohol pilot s najrýchlejším kolom v hlavných pretekoch pripísať do celkovej klasifikácie jeden bod navyše. Zmenu pravidiel schválila Medzinárodná automobilová federácia (FIA), definitívne ju ešte musí odsúhlasiť vedenie efjednotky.



Novinka by sa mala týkať už prvých pretekov nového ročníka, ktoré sú na programe 17. marca v austrálskom Melbourne. Extra bod by podľa článku 6.4. pravidiel "získal iba ten pretekár, ktorý sa na danej Veľkej cene umiestni na bodovanej pozícii, t.j. do 10. priečky."