Medzinárodná basketbalová federácia mení kvalifikáciu na MS a OH

New York 19. júna (TASR) - Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) mení spôsob kvalifikácie ženských reprezentačných tímov na majstrovstvá sveta a olympijské hry. Podľa nového kľúča bude mať viac krajín šancu zúčastniť sa na veľkých medzinárodných podujatiach.



Prvé kolá kvalifikácie na OH sa budú konať v novembri 2019. Kvalifikačné turnaje sa uskutočnia podľa geografického kľúča v Amerike, Európe, Afrike a Ázii. Oceánia, ktorá zahŕňa Austráliu, bude účinkovať na ázijskom turnaji. Šestnásť tímov postúpi na štyri miniturnaje, ktoré sa uskutočnia po celom svete vo februári. Najlepšie tri tímy z každého turnaja sa kvalifikujú na OH 2020 v Tokiu. Japonsko ako organizátor má účasť na olympiáde automatickú, ďalšiu istú miestenku bude mať víťaz MS. Informáciu priniesla agentúra AP.