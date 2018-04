FIFA rokuje s konfederáciami o 25-miliardovej ponuke na dve súťaže

Prezident FIFA Gianni Infantino je naklonený podporiť dvanásťročnú dohodu s japonským konzorciom, ktorá by platila od roku 2021.

Zürich 30. apríla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) usporiadala rozhovory so šéfmi šiestich kontinentálnych konfederácií o ponuke vo výške 25 miliárd dolárov pre dve medzinárodné súťaže.



Prezident FIFA Gianni Infantino je naklonený podporiť dvanásťročnú dohodu s japonským konzorciom, ktorá by platila od roku 2021. Počet účastníkov MS klubov by sa zvýšil na 24 a v novej Lige národov by súťažilo viac ako 200 národných reprezentácií, informovala agentúra AP.



Podľa generálneho sekretára ázijskej konfederácie Windsora Johna FIFA plánuje zriadenie pracovnej komisie na preskúmanie prípadných problémov.