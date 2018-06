FIFA vyhodnotí, ale nezmení kritérium fair play

Pravidlo hodnotenia fair play je pomocným kritériom pri určení konečného poradia v základných skupinách.

Moskva 29. júna (TASR) - Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v piatok oznámilo, že po MS v Rusku sa bude zaoberať pravidlom hodnotenia fair play. To je pomocným kritériom pri určení konečného poradia v základných skupinách.



Na šampionáte v Rusku sa toto pravidlo uplatnilo vôbec prvýkrát v histórii. Stalo sa osudným reprezentácii Senegalu, na úkor ktorého pri menšom počte žltých kariet preniklo do osemfinále Japonsko.



FIFA však nevidí dôvod na jeho zmenu, zrejme si len vyhodnotí jeho účinnosť. "Pri momentálnom stave nevidíme dôvod na jeho zmenu," citovala agentúra AP riaditeľa súťaží FIFA Colina Smitha. Ten toto pravidlo tiež obhajoval tak, "že sa vďaka nemu predíde žrebovaniu". "Chceme sa vyhnúť žrebom. Mužstvá by mali dosiahnuť výsledky na základe výkonov na ihrisku. Máme viacero kritérií a práve fair play je jedným z dôležitých pomocných kritérií," dodal.