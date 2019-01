FIFA vyšetruje Chelsea z porušenia pravidiel o prestupoch neplnoletých

Podľa stanov FIFA kluby nesmú angažovať zahraničných hráčov mladších ako osemnásť rokov.

Londýn 28. januára (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyšetruje FC Chelsea v súvislosti s porušením pravidiel pri prestupoch neplnoletých hráčov. Podľa periodika The Guardian je anglický klub pod drobnohľadom dlhšiu dobu a podozrenia sa týkajú vyše sto mladých futbalistov.



FIFA začala vyšetrovanie na začiatku minulého roka, keď monitorovací systém označil 25 podozrivých transferov. Chelsea sa bráni, že mladí futbalisti prišli do jej akadémie iba na skúšku a to žiadne pravidlá nezakazujú. Ak FIFA rozhodne o porušení pravidiel, "The Blues" sa zrejme nevyhnú zákazu prestupov, podobne ako to v minulosti bolo v prípadoch FC Barcelona či madridských Atletica a Realu.



Podľa stanov FIFA kluby nesmú angažovať zahraničných hráčov mladších ako osemnásť rokov. Výnimkou sú potomkovia prisťahovalcov, ktorí prišli do krajiny z iných ako futbalových dôvodov, občania Európskej únie alebo geografická blízkosť klubu s miestom bydliska potenciálneho hráča.