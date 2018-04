FIFA zvažuje nový formát MS klubov či globálnu Ligu národov

Prezident FIFA Gianni Infantino už usporiadal stretnutie s predstaviteľmi niektorých popredných európskych klubov.

Ženeva 24. apríla (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) uvažuje o zmene formátu majstrovstiev sveta klubov na štvorročnú súťaž a o vytvorení celosvetovej súťaže národných tímov. Prezident FIFA Gianni Infantino už usporiadal stretnutie s predstaviteľmi niektorých popredných európskych klubov, ich združujúca organizácia (ECA - Asociácia európskych klubov) je však veľký odporca tejto myšlienky.



Súťaž so štvorročným cyklom by mohla konkurovať Lige majstrov pod záštitou Európskej futbalovej únie (UEFA). Tá rovnako navrhla projekt globálnej Ligy národov, FIFA nań dostala ponuku na dvanásť rokov v hodnote 25 miliárd amerických dolárov od investorov z Číny či Saudskej Arábie. "Vedieme neformálne diskusie s rôznymi zainteresovanými stranami. Prezident Infantino sa v blízkej budúcnosti stretne so šéfmi a generálnymi sekretármi konfederácií," citovala stanovisko FIFA agentúra AP.