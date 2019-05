Fínski hokejisti zdolali na úvod MS Kanadu, hviezdou dvojgólový Kakko

Na snímke fanúšikovia Fínska v zápase základnej A-skupiny Fínsko – Kanada na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 10. mája 2019. Foto: TASR/František Iván

A-skupina (Košice):

Fínsko - Kanada 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Góly: 7. Kakko (Manninen, Ilomäki), 43. Ilomäki (Lehtonen, Rajala), 60. Kakko - 9. Marchessault (Stone, Theodore). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Hribik - Ondráček (obaja ČR), Oliver (USA), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6764 divákov.



Fínsko: Lankinen - Ohtamaa, Lehtonen, Jokiharju, Lindbohm, Kaski, Mikkola, Hakanpää, Koivisto - Savinainen, Ilomäki, Rajala - Kakko, Manninen, Pesonen - Ojamäki, Luostarinen, Kiviranta - Sallinen, Lammikko, Anttila



Kanada: Murray - Montour, Chabot, Severson, Nurse, Stecher, Theodore, Fabbro - Stone, Strome, Marchessault - Reinhart, Couturier, Henrique - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Cirelli, Bertuzzi

Na snímke vpravo Jere Sallinen (Fínsko), vľavo Mathieu Joseph (Kanada) v zápase základnej A-skupiny Fínsko – Kanada na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 10. mája 2019. Foto: TASR/František Iván

Na snímke gólová radosť hráčov Fínska, druhý zľava autor gólu Arttu Ilomäki v zápase základnej A-skupiny Fínsko – Kanada na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 10. mája 2019. Foto: TASR/František Iván

Košice 10. mája (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili v zápase A-skupiny MS v Košiciach nad Kanadou 3:1. Úvod košickej skupiny priniesol rýchly hokej s množstvom šancí a hernou i streleckou prevahou Fínska.Dvomi gólmi sa na víťazstve Suomi podieľal 18-ročný mladík Kaapo Kakko, pričom zaujal najmä jeho prvý gól po efektnom úniku zo stredného pásma.Fíni nastúpia na ďalší zápas v sobotu 11. mája od 20.15 proti Slovensku, Kanaďania budú hrať v nedeľu od 20.15 proti Veľkej Británii.Úvod zápasu priniesol rýchly hokej a prevahu Fínov. Tí sa až nečakane ľahko dostávali do šancí a v 7. minúte išli zaslúžene do vedenia. Mladík Kakko unikol kanadskej obrane a po efektnej akcii prekonal Murrayho - 1:0. Už o dve minúty však Kanaďania vyrovnali, keď presilovkovú kombináciu zakončil Marchessault - 1:1. Po tomto momente sa hra vyrovnala a čoraz viac mali z hry "javorové listy."Druhá časť už bola herne v ich réžii, ale fínsky brankár Lankinen podržal svoj tím. Blízko ku gólu boli Turris aj Mountour, no skóre nezmenili. Rýchly hokej bavil zaplnenú Steel arénu aj v tretej časti. V 43. minúte Kanaďania zle zareagovali na puk odrazený od zadného mantinelu a pohotový Ilomäki vrátil Fínom náskok - 2:1.Tí následne prevzali iniciatívu, kanadský brankár Murray bol v častej permanencii a viackrát sa pred ním aj iskrilo. Kanaďania skúsili aj hru so šiestimi hráčmi, v nej však Kakko spečatil triumf Fínov.