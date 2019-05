Fínsko prehralo s Nemeckom v A-skupine, dvojgólový Draisaitl

A-skupina (Košice):

Fínsko - Nemecko 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)



Góly: 16. Pesonen (Lehtonen, Jokiharju), 25. Tyrväinen (Ojamäki) - 18. Michaelis (Plachta, Eisenschmid), 34. Kahun (Draisaitl), 45. Draisaitl (Pföderl), 59. Draisaitl. Rozhodovali: Gofman (Rus.), Reneau - Hancock (obaja USA), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, 6685 divákov.

tabuľka A- skupiny:

1. Fínsko 7 5 0 1 1 22:11 16 *



2. Kanada 6 5 0 0 1 33:11 15 *



3. Nemecko 7 5 0 0 2 18:18 15 *



4. USA 6 4 1 0 1 27:12 14 *



-------------------------------------



5. SLOVENSKO 6 3 0 0 3 26:18 9



6. Dánsko 6 1 1 0 4 17:21 5



7. Veľká Británia 7 0 1 0 6 9:41 2



-------------------------------------



8. Francúzsko 7 0 0 2 5 14:34 2 **

Košice 21. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka zdolali vo svojom záverečnom zápase v košickej A-skupine MS reprezentáciu Fínska 4:2.V priebežnej tabuľke sú Fíni na prvom mieste so ziskom 16 bodov, Nemci získali o bod menej a patrí im tretie miesto. Na triumfe Nemcov sa najvýraznejšie podieľal Leon Draistaitl, autor dvoch gólov a asistencie.O konečnom poradí tabuľky A-skupiny rozhodne večerné zámorské derby medzi Kanadou a USA (20.15 h).hlasy po zápase /TASR/:Matthias Plachta, útočník Nemecka:útočník Fínska:Lankinen - Ohtamaa, Lehtonen, Jokiharju, Lindbohm, Kaski, Mikkola, Hakanpää, Koivisto - Ojamäki, Tyrväinen, Rajala - Kakko, Manninen, Pesonen - Kuusela, Sallinen, Savinainen - Anttila, Lammikko, KivirantaGrubauer - M. Müller, Holzer, Seidenberg, Nowak, J. Müller, Reul, Schopper - Ehliz, Draisaitl, Hager - Plachta, Michaelis, Eisenschmid - Mauer, Kahun, Tiffels - Fauser, Noebels, Loibl - PföderlFíni vstúpili do zápasu lepšie a hneď v úvode mali početnú výhodu po vylúčení Jonasa Müllera. V presilovke mal prvú gólovú šancu Jokiharju, no zblízka iba opečiatkoval hornú žŕdku. V ďalších šanciach sa vyznamenali brankári na oboch stranách, ale v 15. minúte napriahol v presilovke od modrej čiary Lehtonen, jeho strelu ešte jemne tečoval Pesonen - 1:0. O dve minúty už bolo vyrovnané, keď Plachta prenikol po pravej strane, jeho prihrávku zúžitkoval Michaelis - 1:1. V druhej tretine išli Suomi do vedenia po zásahu Tyrväinena, gól však musel ešte potvrdiť videorozhdoca, pretože Nemcom sa nezdal atak na ich brankára. Nemci však aj na tento zásah dokázali odpovedať, bekhendovým zakončením sa presadil Kahun. Obe mužstvá si potom vypracovali ďalšie šance na gól, ale ten diváci videli až v treťom dejstve. V 45. minúte dostal puk na hokejku Draisaitl a Nemci po prvý raz viedli. Fíni sa potom snažili o vyrovnanie, ale v závere duelu rozhodol o triumfe zverencov Toniho Söderholma do prázdnej bránky Draisaitl.